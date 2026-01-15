La comunidad Retamal se encadenó en el Municipio para exigir que devuelvan sus animales

La protesta se desarrolló esta mañana frente al edificio municipal. Denuncian falta de respuestas, cuestionan el estado de los animales y reclaman una intervención urgente de las autoridades.

La comunidad Retamal se encadenó en el ingreso del edificio municipal para exigir por sus animales.

Durante la mañana de este jueves, el ingreso al edificio del Municipio de Cipolletti fue escenario de una nueva y tensa postal del conflicto entre el gobierno local y la familia Retamal . Integrantes de ese grupo familiar se encadenaron para exigir la restitución de los animales que les fueron secuestrados hace más de un mes y que, según denunciaron, constituyen el sustento directo de varias familias del predio ubicado en la Isla Jordán .

La protesta se desarrolló de manera pacífica. Personas mayores, algunas con problemas de salud, permanecieron encadenadas a la espera de una respuesta oficial que, aseguran, aún no llegó pese al tiempo transcurrido desde el operativo judicial.

En diálogo con LM Cipolletti , Maitén la Werken (portavoz en mapuche) de la comunidad, detalló el motivo concreto de la medida y precisó qué animales reclaman que sean devueltos. “Estamos tratando de que nos den una respuesta y que nos devuelvan nuestros animales”, señaló, y enumeró que el pedido de restitución incluye 72 chivas con caravanas, cuatro caballos, un potrillo y un burro , todos secuestrados durante el procedimiento de diciembre.

Maitén denunció además el estado en el que se encuentran actualmente. “Cuando los teníamos estaban en muy buenas condiciones. Ahora creemos que les agarró sarna. Las chivas están peladas, en muy mal estado. No nos dan respuesta desde hace más de un mes”, expresó.

La vocera remarcó que los animales no son un bien accesorio, sino la base económica de la comunidad. “Los animales son el sustento. Hay Lamngen (mujeres o hermanas en mapuche) que vivían de sus chivas y otros que trabajaban con sus caballos. Incluso uno de los animales que se llevaron, un potrillo, es de mi hijo que tiene dos años. Él pregunta todo el tiempo por su caballo”, relató.

La familia Retamal se encadenó en la muni de cipo

Sin información ni respuestas

Según el testimonio de la Werken, durante el operativo no se les informó que los animales serían retirados. “Nos dijeron que era un relevamiento de casas. No nos mostraron la orden al momento de entrar y nunca nos dijeron que se iban a llevar los animales. Después pasó todo lo que se vio en los videos, ese atropello de hace un mes”, sostuvo.

Actualmente, la comunidad asegura que los animales fueron trasladados a Paso Córdoba. “Nos dejaron verlos unos días y después ya no nos dejaron más”, además mencionó que gracias a la ayuda del CODECI (Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas) “pudimos ir y sacar fotos, y ahí vimos el mal estado en el que estaban. No estaban así cuando se los llevaron”, denunció.

Maiten - Werken comunidad Retamal

El reclamo de este jueves apuntó directamente al intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, con la expectativa de que pueda interceder ante la Justicia y los organismos provinciales. “Venimos pacíficamente, no queremos hacer quilombo. Vamos a estar acá hasta que nos atiendan y nos den una respuesta. Después dependerá de las autoridades si quieren sacarnos por la fuerza”, advirtió.

Maitén aseguró además que, en caso de que se ordene la restitución, la comunidad cuenta con infraestructura para el cuidado de los animales. “En el territorio tenemos corrales y lugares donde tenerlos. Fue horrible que nos los sacaran cuando estaban bien y tenían su espacio”, agregó.

ECP RETAMAL (33) Estefania Petrella

Acompañamiento y denuncias

La protesta frente al Municipio contó con el acompañamiento de organizaciones sociales. Antonella Ramos, referente de la UTEP, cuestionó con dureza el accionar de las autoridades y el impacto social del secuestro. “Desde el allanamiento violento de hace más de 30 días estamos acompañando a la familia Retamal. Son trabajadores de la economía popular, agricultores con más de 60 años de historia en Cipolletti, vecinos conocidos por toda la comunidad”, afirmó.

Ramos denunció además un clima de hostigamiento permanente en el predio. “Hay una garita con policías las 24 horas, vigilando quién entra y quién sale. Hay más de 30 niños viviendo ahí. No son delincuentes, son familias trabajadoras a las que les sacaron el sustento”, señaló.

El reclamo, según indicó, no se limita al ámbito municipal. “Esto no es solo responsabilidad del intendente. Pedimos también al gobierno de la provincia de Río Negro que se haga cargo y devuelva los animales. Nadie nos atendió todavía y vamos a seguir esperando respuestas”, sostuvo.

ECP RETAMAL (9) Estefania Petrella

El contexto del conflicto

El conflicto entre el Municipio y la comunidad Retamal tuvo su quiebre de mayor impacto, el 11 de diciembre pasado, cuando se realizó un operativo judicial en la Isla 3 de la Isla Jordán, sector donde reside históricamente la familia. La intervención fue solicitada por la fiscalía tras una denuncia municipal por presunta usurpación, ampliación irregular del área ocupada e impedimento del ingreso a organismos estatales, a partir de la instalación de una tranquera que bloqueaba el camino público hacia la costa del río.

Desde el Ministerio Público se indicó que el objetivo era verificar si la ocupación había crecido y garantizar el acceso de áreas municipales y provinciales que no podían realizar controles en la zona. La orden judicial permitió relevar 13 viviendas, identificar a las personas que residen allí y abrir accesos internos del predio.

Conflicto crianceros Isla Jordán -AC (2).jpg Anahi Cárdena

Del operativo participaron áreas como Ganadería, Aguas Provinciales, Comercio, Catastro, Urbanización, Salud, Protección Civil, además de equipos municipales de fiscalización, zoonosis y servicios públicos. En ese marco se detectaron caballos, vacas, chivos y cerdos que, según el informe oficial, no contaban con documentación y presentaban problemas sanitarios, lo que derivó en el secuestro de los animales.

Ese procedimiento, realizado hace más de un mes, es el que hoy vuelve a quedar en el centro del conflicto y que derivó en la protesta de este jueves frente al Municipio, donde la comunidad Retamal exige una definición urgente y la restitución de sus animales.