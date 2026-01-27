Convocan a una marcha en Cipolletti para exigir justicia por Bruno Antical

El joven fue asesinado la madrugada del 6 de septiembre del 2025 en el acceso al barrio Labraña. El autor del crimen está prófugo.

La concentración se realizará este miércoles desde las 10 en el centro de la ciudad.

La muerte de Bruno Antical continúa generando dolor y preocupación en Cipolletti. El joven fue asesinado el 6 de septiembre de 2025 por Carlos Peña , quien junto a otras persona que no había sido identificada, esperó a la víctima con quien mantenía una relación previa vinculada al consumo de drogas , y luego de mantener una discusión le dio un golpe en la cabeza con un objeto contundente que le provocó la muerte de manera inmediata. La familia continúa exigiendo justicia.

Este miércoles, los familiares de la víctima se reunirán en el centro de la ciudad para pedir justicia por la muerte del joven.

Mediante un posteo, difundieron que se reunirán en la plaza San Martín y marcharán desde la Comisaría 4° hacia la Fiscalía. La convocatoria está pactada para las 10 horas.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 20.16.17 (1)

Cómo fue el asesinato de Bruno Antical en Cipolletti

Carlos Peña, de 23 años de edad, escapó luego de cometer el ataque y descartó el arma homicida. Un vecino encontró el cuerpo sin vida de Antical y llamó a la policía.

Con respecto a los motivos, la fiscalía planteó que tanto victima como victimario se habían involucrado en el robo de una moto que posteriormente fue hallada en la casa de Peña, quien le recriminaba a Antical que la hubieran encontrado allí.

En la formulación de cargos por el delito de “homicidio simple” realizada el 11 de septiembre último le habían dado cuatro meses de prisión preventiva, que estaba cumpliendo.

Se escapó y está prófugo

Sin embargo, a fines de noviembre se escapó de la Comisaría Cuarta junto a Martín Emanuel Kavalow, de 39 años de edad y detenido por intento de hurto. Desde la unidad había informado que manejaban la versión de que se habían escapado tras forzar una puerta. De allí habrían accedido a los techos y luego a un descampado vecino al edificio de la fuerza que tiene un cerco de rejas en su frente.

Kowalou fue atrapado el 1 de diciembre en inmediaciones de la esquina de 25 de Mayo y Teniente Ibáñez luego de una persecución policial. Peña aún sigue siendo buscado.