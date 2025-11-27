Los prontuarios de los prófugos de la Cuarta: uno acusado de homicidio y el otro por robos y hurtos

La Policía continúa buscando a los presos que escaparon de la comisaría cipoleña. Uno es Carlos Peña, acusado de un sesinato. El otro, Emanuel Kovalow, tiene un largo historial como ladrón.

Carlos Peña, acusado de un aseinsto, y Emanuel Kovalow, quien un largo historial como ladrón, escaparon el miercoles de la Comisaría 4ta de Cipolletti.

Sigue la búsqueda de los dos peligrosos presos que se escaparon este miércoles por la tarde de la Comisaría 4º Se están desarrollando intensos operativos para recapturarlos con la participación de policías de distintas unidades de la región.

Los prófugos son Carlos David Peña , de 23 años de edad, imputado y con prisión preventiva por el homicidio de Bruno Joaquín Antical, ocurrido en un barrio de la zona ribereña de Cipolletti.

El otro es Emanuel Martín Kovalow , de 39, quien está acusado por el delito de “hurto en grado de tentativa” , pero que se encontraba detenido preventivamente porque al momento de ese hecho estaba cumpliendo una condena en suspenso por robos, hurtos y encubrimiento.

Baldío 4ta 2 El baldío aledaño a la Comisaría 4ta, por donde sospechan que escaparon los presos el miércoles por la tarde. Gentileza

Según trascendió, ambos se encontraban en un patio interno aledaño al sector de calabozos y sanitarios, forzaron una puerta y lograron trepar hacia los techos, desde donde accedieron a un terreno baldío vecino a la unidad policial ubicada en pleno centro de la ciudad, desde donde pudieron ganar la calle.

Ni bien el personal advirtió la ausencia de los sujetos iniciaron un despliegue que incluyó el cerrojo en todos los accesos a la ciudad y en caminos rurales. También se trabajaba con imágenes del sistema de seguridad de cámaras provincial.

El comisario Luis Balboa, jefe de la unidad, confirmó que los individuos forzaron una puerta, pero que el resto de la maniobra es materia de investigación. Ratificó que continúan buscándolos.

Un golpe mortal en la cabeza

Carlos Peña está acusado de haber asesinado a Bruno Joaquín Antical la madrugada del 6 de septiembre último en el acceso al barrio Labraña.

La Fiscalía, representada por Martín Pezzetta, expuso en la acusación que Peña -alias el Peke- junto a otras persona que no había sido identificada, esperó a la víctima con quien mantenía una relación previa vinculada al consumo de drogas, y luego de mantener una discusión le dio un golpe en la cabeza con un objeto contundente que le provocó la muerte de manera inmediata.

Tras cometer el ataque, Peña escapó y descartó el arma homicida. Un vecino encontró el cuerpo sin vida de Antical y alertó a las autoridades.

En cuanto al móvil, la fiscalía planteó que tanto victima como victimario se habían involucrado en el robo de una moto que posteriormente fue hallada en la casa de Peña, quien le recriminaba a Antical que la hubieran encontrado allí.

En la audiencia de formulación de cargos por el delito de “homicidio simple” realizada el 11 de septiembre último le habían dado cuatro meses de prisión preventiva, que estaba cumpliendo hasta el miércoles.

Múltiples robos y hurtos

En cuanto a Kovalow, lo habían atraparon por un intento de hurto, pero quedó preso porque estaba cumpliendo una condena de prisión condicional por distintos hechos de robos, hurtos y encubrimiento.

La sentencia se la dictaron el 10 de septiembre y fue de tres años en suspenso, por lo que quedó en libertad. Sin embargo tenía que cumplir pautas de conducta por el lapso de dos años para que el castigo no se convirtiera en efectivo.

Entre ellas no debía cometer nuevos delitos. Las otras eran las habituales: mantener domicilio denunciado, no consumir drogas ni abusar de bebidas alcohólicas sobre todo en lugar público y presentarse ante el Instituto de Asistencia de Presos y Liberados a partir de este mes.