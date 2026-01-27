Avanza el asfalto en Cipolletti: cuáles son los barrios beneficiados por las obras

El lunes comenzó el movimiento de suelos para iniciar el Plan Pavimento de 214 cuadras. El intendente Rodrigo Buteler anunció la licitación del pavimento de 100 cuadras más.

Los trabajos de movimiento de suelos comenzaron ayer lunes 26 de enero sobre Teniente Ibáñez, entre Juan Domingo Perón y Nahuel Huapi.

Con el inicio de movimiento de suelos, Cipolletti avanza con la segunda etapa del Plan Pavimento 214 cuadras , una obra que contempla la ejecución de 110 cuadras asfaltadas en distintos barrios de la ciudad. La intervención comenzó el lunes 26 de enero y se solicita precaución en la circulación de los vecinos, ante el inicio de obras que transformarán las calles de la localidad.

Las tareas comenzaron ayer sobre Teniente Ibáñez, entre Juan Domingo Perón y Nahuel Huapi , y en el tramo de Nahuel Huapi vinculado a esa intersección, donde se ejecutan trabajos de excavación y carga de base como paso previo a la colocación del pavimento.

Esta etapa alcanza calles estratégicas del entramado urbano, como Scalabrini Ortiz , en el tramo comprendido entre Naciones Unidas y calle Río Negro , una arteria que forma parte del recorrido del Transporte Urbano de Pasajeros y conecta sectores residenciales con zonas de mayor circulación .

También se asfaltará Antonio Turrín, desde Jorge Newbery hasta Naciones Unidas, además de Fray Santa María de Oro, entre La Esmeralda y Miguel Muñoz, mejorando la accesibilidad en sectores con alto tránsito cotidiano.

pavimento asfalto Los trabajos de movimiento de suelos comenzaron ayer lunes 26.

El listado de cuadras beneficiadas incluye Enrique Santos Discépolo, entre Arenales y Fray Mamerto Esquiú, y Arenales, desde Pastor Bowdler hasta Juan Domingo Perón, corredores clave para la conexión entre el barrio Villarino y Antártida Argentina.

Las obras se extenderán por el barrio Don Bosco, Flamingo y Villarino

A su vez, se ejecutarán obras sobre el barrio Don Bosco, en el tramo que va de Fray Mamerto Esquiú a Scalabrini Ortiz, y sobre Pastor Bowdler, entre Perú y Venezuela, otro sector integrado al recorrido del transporte urbano.

movimiento suelo pavimento Recientemente, se anunció la licitación del pavimento en 100 cuadras más.

El plan contempla además el asfaltado de Paraguay, desde Naciones Unidas hasta Juan Domingo Perón; Brasil, entre La Esmeralda y Naciones Unidas; y Bolivia, en el tramo comprendido entre Juan Domingo Perón y Enrique Mosconi.

Dentro de esta segunda etapa también se intervendrá sobre J.M. París, entre Primeros Pobladores y Naciones Unidas; Capitán Gómez, desde Álvarez Thomás hasta Naciones Unidas; y las calles Villarino y J.B. Alberdi, en el sector comprendido entre Teniente Ibáñez y J.M. París.

pavimento Tras el movimiento de suelos, comenzará la compactación y nivelación del terreno.

El esquema se completará con trabajos en Capdevilla, entre Rivadavia y Rubén Darío; Estado de Israel, desde Tres Arroyos hasta la Ruta Nacional 22; y General Mosconi, entre Maestro Espinosa y Vélez Sarsfield, además de cuadras ubicadas en los barrios Kossman y Van Der Hayden.

Buteler anunció la licitación para 100 cuadras más de asfalto

Las primeras calles que serán ejecutadas de acuerdo a la 1ra etapa del Plan de Afalto serán sobre Río Negro entre las calles González Larrosa y Pte. Arturo Illia, Chile, entre calles Don Bosco y Juan Domingo Perón, Nahuel Huapi, entre calles Maestro Espinosa y Nicaragua; Venezuela, entre calles Castello y Naciones Unidas y Distrito Vecinal sector sur-oeste.

También continuarán los trabajos sobre calle Nahuel Huapi en intersección con Paris, con obras de hormigón.

Ante el reciente anuncio de intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler de destinar el 37% del Presupuesto Oficial de la Municipalidad de Cipolletti a la obra pública, adelantó que se licitarán 100 cuadras nuevas se asfalto para distintas partes de la ciudad. Se suman al Plan en ejecución de 214 cuadras de asfalto y 50 más que se anexaron, lo que planifica más de 350 cuadras nuevas de asfalto para el 2026.