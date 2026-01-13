Obras en escuelas de Cipolletti: cuáles ya están en marcha y qué falta terminar para el ciclo 2026

El Ministerio de Educación y Derechos humanos puso en marcha el plan que incluye trabajos de desmalezamiento, renovación de los espacios, ampliación de aulas y cambios de aberturas.

El plan de mantenimiento de escuelas ya está en ejecución.

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos comenzó con el plan de mantenimiento de escuelas y jardines de la provincia de Río Negro de cara al inicio del ciclo lectivo 2026 . En la actualidad, se ejecutan obras y refacciones en la Escuela primaria 121, Escuela primaria 234 y Jardín de Infantes 15. El plan continuará con trabajos en la Escuela Primaria 109, Escuela Primaria 366 y el Jardín de Infantes 45. Además, se anunció cuándo finalizarán las obras en la ESRN 161 .

El plan de mantenimiento se ejecuta en conjunto con los diferentes Consejos Escolares , que identifican los problemas edilicios y las obras necesarias para garantizar la seguridad de los establecimientos educativos ante el inicio de un nuevo ciclo lectivo.

La Coordinadora del Consejo Escolar, Beatriz Constantinidis en declaraciones a LMCipolletti expresó: “En lo que refiere a escuelas no se ha parado, se está trabajando a full. Se puso en marcha la limpieza de tanques, malecones, se recorren escuelas y se está trabajando por sectores . Se realizan arreglos, no obras grandes, aunque hay ciertas escuelas que necesitan modificaciones y a medida que pasen los días, se está trabajando”.

Los trabajos contemplados en el plan de mantenimiento de escuelas

El plan de mantenimiento contempla la limpieza de tanques y canaletas, reparaciones de contrapiso, tareas de pintura en la parte exterior e interior del inmueble, reemplazo de aberturas con vidrios y ventanas, además del recambio y colocación de cerraduras y picaportes. Actualmente se ejecutan trabajos en los sanitarios que consisten en la reparación de las puertas, instalación de mochilas de baños, colocación de cerámicos y el recambio de luces para garantizar una mejor iluminación en las aulas.

refaccion escuelas rio negro Más de 20 obras desplegadas en toda la provincia para continuar con el plan de mantenimiento.

Entre las obras más relevantes del plan, se destaca la ampliación de la Escuela Laboral N°4, donde se ejecutan aulas nuevas, sanitarios y un playón deportivo. En la Escuela Primaria N°33 se realizan trabajos de desmalezamiento en el patio, refacciones en el laboratorio y acondicionamiento de desagües pluviales y techos.

En el CET N°9 se realizaron baños nuevos, renovación integral de los talleres con contrapiso nuevo, trabajos de pintura exterior e interior y la renovación del comedor-cocina con nuevo bajo mesada y cocina. Además, se ejecutó una instalación de gas totalmente nueva, que espera la aprobación de Camuzzi.

refacciones escuelas cipo Entre las obras más relevantes se destaca la ampliación de la Escuela Laboral N°4, donde se ejecutan aulas nuevas, sanitarios y un playón deportivo.

La renovación de la Escuela 285 tras la caída del árbol

Otra intervención destacada incluye la refacción de la Escuela N°285 ubicada en el Puente 83. El establecimiento educativo sufrió la caída de un árbol durante un temporal y provocó daños en un aula y el techo. Por esta razón, se ejecutan tareas de reparación de techos, paredes del aula afectada y la fachada del inmueble.

En la Escuela N°53 se construyó un baño adaptado para personas con discapacidad y una rampa de acceso al patio, mientras que en la Escuela N°199 se avanzó en mejoras de aulas, pintura, nuevas aberturas y una renovación profunda en los baños y cocina, una demanda histórica de la comunidad educativa.

La esperada obra en el edificio de ESRN 161 en el Distrito Vecinal

En el edificio de ESRN 161 se ejecuta una obra de ampliación que contempla la construcción de siete aulas, un aula taller, una sala de docentes y un nuevo espacio de oficinas. Los alumnos del colegio finalizaron el año lectivo en el Centro de Integración Comunitario Municipal a la espera de que concluyan las obras en el establecimiento educativo.

“En el edificio de ESRN 161 la empresa está trabajando, son siete aulas comunes, un aula taller, un taller polivalente, un centro de recursos, un gabinete, una sala de docentes, dirección, sanitario, oficina, depósito y cocina” indicó Constantinidis.

refacciones escuelas rio negro verano Entre los trabajos del plan de mantenimiento se contempla la renovación de la cocina y el comedor de diferentes escuelas.

Los trabajos de ampliación en el establecimiento educativo se extenderán hasta los últimos días de marzo o comienzos de abril, lo que generará que los estudiantes inicien el nuevo ciclo lectivo en el CIC Municipal hasta que culmine la obra.

“La empresa está trabajando, no ha parado y se calcula que para marzo, abril pueden terminar. Incluso la empresa tiene el plazo de obra hasta los últimos días de marzo. El Municipio nos da el lugar CIC y cuando terminen los trabajos en el 161 se mudarán de edificio” agregó la Coordinadora del Consejo Escolar de Cipolletti.

E.C.P ESCUELA 33 (2).JPG La escuela primaria 33 de Cipolletti tendrá la refacción integral del patio para evitar anegaciones por lluvia. Estefania Petrella

El objetivo de estas obras y refacciones en los establecimientos educativos apuntan a poner en condiciones los espacios áulicos, corredores internos y el Salón de Usos Múltiples, utilizado como espacio de encuentro de la comunidad para actos, recreos y presentaciones educativas.

"No se ha parado, estamos trabajando a full. Cada técnico verifica situaciones, las más delicadas e importantes se están haciendo ahora en determinadas escuelas", indicó Costantinidis.

La ejecución del plan de mantenimiento durante los meses de verano se realiza antes de la presentación de los docentes durante el mes de febrero y el comienzo del ciclo lectivo con la presencia del alumnado.