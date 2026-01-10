Escuelas en obra: Cipolletti concentra los primeros trabajos del plan educativo 2026

Más de 20 obras escolares están en marcha en Río Negro. Enterate dónde se está trabajando y a qué escuelas involucra.

Con el calendario escolar 2026 cada vez más cerca, la provincia puso en marcha un amplio plan de refacciones y obras de infraestructura educativa que ya se ejecuta en distintos puntos de Río Negro . El objetivo es llegar al inicio del próximo ciclo lectivo con escuelas en condiciones , atendiendo demandas históricas y mejorando espacios clave para estudiantes, docentes y equipos directivos.

En ese marco, Cipolletti vuelve a ocupar un lugar central dentro del esquema de inversiones. En la ciudad, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos avanza con varias intervenciones que apuntan tanto a obras nuevas como a refacciones integrales. Una de las primeras en ponerse en marcha durante este inicio de 2026 es la obra en la Escuela de Educación Básica para Adultos (EEBA) Nº 3 , donde se construye un sanitario adaptado para personas con discapacidad y una rampa de acceso al patio, mejorando la accesibilidad del establecimiento. La inversión destinada a estos trabajos asciende a $38.657.530.

A esto se suman obras de mayor envergadura que continúan su ejecución desde 2025. En la Escuela Primaria 199 se avanza con la construcción de cocina, despensa, batería de sanitarios, depósitos y sala de docentes, una intervención largamente esperada por la comunidad educativa, con un presupuesto de $187.898.420 . En la Primaria 33 , en tanto, se ejecuta una refacción integral del laboratorio, la reconstrucción del playón deportivo y un nuevo sistema de desagües pluviales con bombeo en el patio de juegos, con una inversión que supera los $204 millones .

Con presupuestos asignados, en diferentes escuelas de Cipolletti se trabaja en los interiores y exteriores de los edificios escolares.

También se desarrollan trabajos en la Escuela 285, donde se realiza una refacción integral del edificio, y en la Escuela Laboral 4, que atraviesa una importante ampliación edilicia con un presupuesto de $634.992.320. A nivel estructural, una de las obras más relevantes es la construcción de la nueva escuela del Distrito Noreste, que contempla siete aulas comunes, aula taller, taller polivalente, centro de recursos, SUM con cocina y dependencias administrativas, con una inversión que supera los $1.400 millones. Además, ya fue finalizada la refacción integral del sector comedor y la instalación sanitaria del CET 9 de Cipolletti, una obra que demandó más de $357 millones.

Otras localidades, también con obras

Fuera de Cipolletti, el plan de infraestructura educativa se despliega con fuerza en el resto de las localidades rionegrinas. En Cinco Saltos, durante este inicio de año comenzó la obra de la Escuela Primaria 84, que incluye refuerzo de fundaciones, reparación de muros, reconstrucción de contrapisos, colocación de nuevos pisos y zócalos, además de la reconstrucción total de las baterías de sanitarios, juegos infantiles y pintura general del edificio. El presupuesto asignado es de $384.666.931. En la misma ciudad, está prevista para esta primera quincena del año una refacción integral del CET 38, con mejoras en sanitarios, puertas, ventanas, cubierta, revoques y pisos, con una inversión de $228.041.373.

En Catriel, las obras se multiplican. Durante enero se pondrán en marcha trabajos de impermeabilización de losas y pintura en el CET 7, la reconstrucción de sanitarios en la Escuela Primaria 21 y la refacción integral de la Primaria 218, que incluye cielorrasos, revoques y pintura de aulas. Además, continúa avanzando la obra iniciada en 2025 en la ESRN 78, con un presupuesto de más de $301 millones, que contempla desde recambio de aberturas hasta la construcción de un nuevo playón de juegos.

E.C.P ESCUELA 33 (2).JPG La escuela primaria 33 de Cipolletti tendrá la refacción integral del patio para evitar anegaciones por lluvia. Estefania Petrella

San Antonio Oeste también forma parte del esquema de inversiones. En la ESRN 38 se realizará la reconstrucción total de la batería de sanitarios, mientras que ya se completaron obras en la Escuela 146, donde se construyó un sanitario adaptado y un nuevo cerco perimetral.

En Viedma, la Escuela Primaria 336 será intervenida con una refacción de cubierta, refuerzo estructural, recambio de chapas, zinguería y tanques de reserva, con una inversión de $154.913.147. En Maquinchao, avanza la finalización del SUM de la ESRN 57, una obra de 550 metros cuadrados que incluye sanitarios y espacios complementarios, con un presupuesto cercano a los $550 millones.

refacciones escuelas rio negro verano Los trabajos deben estar completos antes del 2 de marzo, día de inicio formal de clases en toda la provincia. Gentileza

Allen y Villa Manzano también registran avances significativos. En Allen, la Escuela Laboral 3 está en la etapa final de construcción de su nuevo edificio, con más del 96% de avance y una inversión de $692 millones. En Villa Manzano, la ESRN 159 suma tres nuevas aulas con sanitarios y circulación de vinculación, con un avance del 65%.

A este panorama se suma el trabajo permanente de mantenimiento que los 15 Consejos Escolares realizan en toda la provincia, en articulación con municipios y equipos zonales. Un esfuerzo sostenido que busca que, cuando suene el primer timbre del ciclo lectivo 2026, las escuelas rionegrinas estén listas para recibir a miles de estudiantes en mejores condiciones edilicias.