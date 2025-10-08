La histórica Escuela 199 de Cipolletti será refaccionada con una inversión de $187 millones

La Provincia adjudicó las refacciones integrales de la Escuela 199, con mejoras estructurales, sanitarias y de accesibilidad en un plazo de 120 días.

El Gobierno de Río Negro dio inicio al proceso de obras de refacción integral en la Escuela Primaria N°199 Ingeniero César Cipolletti , una institución con más de seis décadas de historia en el barrio Pichi Nahuel. La obra, adjudicada mediante el Decreto 857/2025 y financiada con recursos provinciales a través de la Ley de Financiamiento Educativo , implicará una inversión de $187.898.420,25 y tendrá un plazo de ejecución de 120 días corridos .

La empresa MAPIVIAL Equipos SRL resultó adjudicataria tras imponerse entre cuatro oferentes. En el acto de apertura se habían presentado además las firmas Inarco SRL, Marcelo Neyra y Kuma SRL , con propuestas que oscilaron entre los $192 y $231 millones , de acuerdo al análisis económico de ofertas que evaluó dispersiones de hasta un 38% respecto del presupuesto oficial.

El proyecto incluye mejoras estructurales y funcionales en todo el edificio escolar: remodelación de sanitarios, cocina y sala de profesores, construcción de un baño adaptado y una sala independiente para el personal docente . Además, se realizarán reparaciones de aberturas, trabajos de pintura y revoques , nivelación de contrapisos exteriores , colocación de rampas de acceso y terminaciones de zinguería en la cubierta del edificio.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que la obra forma parte de una política sostenida de fortalecimiento del sistema educativo provincial. “El fortalecimiento de la educación pública se construye también con infraestructura adecuada. Refaccionar y modernizar nuestras escuelas es garantizar condiciones dignas de aprendizaje para estudiantes y docentes”, afirmó.

Por su parte, la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, subrayó que la iniciativa “refleja el compromiso del Gobierno rionegrino con una educación inclusiva y de calidad, priorizando espacios confortables y seguros para toda la comunidad educativa”.

Un edificio con raíces profundas en la historia cipoleña

La Escuela 199 nació el 28 de octubre de 1958, en los primeros años de crecimiento de Cipolletti, cuando el entonces comisionado municipal Anacleto Badilla y el secretario Carlos Roberto Raggio impulsaron su creación con el apoyo de vecinos y vecinas del barrio Pichi Nahuel (Tigre Chico). El terreno fue donado por Antonio Seguel, gesto que permitió levantar el primer edificio escolar con dos aulas, dirección, galería abierta y sanitarios.

Su primera matrícula contó con 132 alumnos distribuidos entre primero y segundo grado, bajo la dirección del maestro Joel Edmundo Garraza. Con el paso de los años, decenas de docentes dejaron su huella en la institución, entre ellos Josefa Beatriz Tudanca, María Elena Paillalef, Graciela Zaida y Naya Panisse, nombres que figuran en el libro histórico del establecimiento.

En 1971, la escuela adoptó oficialmente el nombre de Ingeniero César Cipolletti, en homenaje al pionero italiano que diseñó el sistema de riego del Alto Valle. Y en 1978, una emotiva ceremonia celebró la ampliación del edificio, con el Rotary Club Comahue como padrino institucional, rol que mantiene hasta hoy.

La refacción integral representa un salto cualitativo para una escuela emblemática del sistema educativo cipoleño. Los fondos provinciales permitirán no solo preservar su valor histórico y arquitectónico, sino también adecuarla a las necesidades actuales de accesibilidad y confort.

Con el inicio de las obras, la comunidad educativa de la Escuela 199 ve más cerca la posibilidad de recuperar su espacio con mejores condiciones para enseñar y aprender