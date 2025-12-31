Indignación en Cipolletti: robaron y vandalizaron el CET 9 en pleno receso escolar

A días de finalizar las clases, esta semana robaron en el CET 9. Los delincuentes cortaron la luz, se llevaron herramientas y hasta hicieron pintadas en el interior.

Este lunes, el CET 9 fue protagonista de un robo y vandalismo en sus instalaciones.

A pocos días de haber finalizado el ciclo lectivo y en pleno receso escolar, un hecho de vandalismo y robo generó indignación e impotencia en la comunidad educativa del CET 9 de Cipolletti . Este martes, el equipo directivo se encontró con un escenario desolador: oficinas violentadas, documentación revuelta, puertas dañadas y elementos de valor sustraídos.

El episodio ocurrió en la sede de calle Menguelle, donde los directivos fueron alertados sobre la situación y dieron inmediato aviso a la Policía de Río Negro. Al ingresar al establecimiento, constataron que personas desconocidas habían forzado accesos , ingresado a distintas dependencias internas y causado destrozos de consideración .

Según se informó, los autores del hecho revolvieron papeles y carpetas, rompieron puertas y realizaron grafitis en una de las ventanas de la institución. Además, se confirmó el robo de herramientas utilizadas para las prácticas técnicas, una televisión y una caja fuerte , entre otros elementos.

cet 9 robo cipo Los delincuentes cortaron la luz para ingresar al establecimiento. Gentileza

Un daño profundo a la escuela

Beatriz Constantinidis, consejera escolar de Cipolletti, describió con crudeza el panorama con el que se encontraron. “Revolvieron mucho, muchos papeles y carpetas tiradas. Robaron algunas herramientas y dejaron marcas, grafitis”, señaló en declaraciones a LM Cipolletti. La funcionaria remarcó que no se trató solo de un robo, sino de un daño profundo al funcionamiento cotidiano de la escuela.

Desde el equipo directivo lamentaron especialmente la sustracción de materiales que habían sido adquiridos con esfuerzo por la propia comunidad educativa. Se trata de insumos fundamentales para el desarrollo de las clases técnicas, que incluyen prácticas específicas y requieren equipamiento costoso. “Duele el daño y vivir así apenas terminando las clases. Se refuerza constantemente cada daño y se atiende cada situación”, expresó Constantinidis.

Otro dato relevante que surgió de la investigación preliminar es que quienes ingresaron al establecimiento habrían cortado el suministro eléctrico para facilitar el robo. Esta maniobra refuerza la hipótesis de que el hecho fue planificado y no un acto aislado de vandalismo circunstancial.

cet 9 robo cipo 2 Además de robar herramientas y romper puertas, hicieron pintadas dentro de la escuela. Gentileza

Intervención policial

La denuncia fue radicada formalmente y la Policía trabaja para esclarecer lo sucedido. “La policía nos está acompañando en todas las escuelas. Esperemos no tener más de estos hechos”, agregó la consejera escolar, en referencia al trabajo preventivo que se viene realizando durante el receso de verano.

El CET 9 es una institución de grandes dimensiones que ocupa buena parte de la cuadra, lo que implica múltiples puntos de acceso y mayores dificultades para su resguardo permanente. De acuerdo a las primeras estimaciones, el robo podría haberse producido durante la tarde-noche del lunes, cuando el edificio se encontraba sin actividad.

El hecho vuelve a poner en agenda la problemática de la seguridad en los establecimientos educativos durante los períodos sin clases, una preocupación recurrente para directivos, docentes y familias. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la comunidad del CET 9 intenta recomponerse del golpe y evaluar los daños, con la expectativa de que los elementos robados puedan ser recuperados y que no se repitan episodios similares.