¿Quién cuida las escuelas cuando no hay clases? El conflicto que vuelve cada verano en Río Negro

¿Quién cuida las escuelas en verano? Ese interrogante volvió a instalarse con fuerza en Río Negro durante las últimas semanas y abrió una nueva polémica entre gremios, autoridades educativas y el Gobierno provincial. Con el cierre del ciclo lectivo y el inicio del receso estival, la discusión se centró en la responsabilidad por el cuidado, la seguridad y la prevención de daños en los edificios escolares mientras docentes y alumnos disfrutan de sus merecidas vacaciones.

El debate no es nuevo, pero este año tomó mayor visibilidad a partir de los posicionamientos públicos de los sindicatos y de una práctica que históricamente generó tensiones: la conformación de grillas de guardias durante el verano, especialmente entre los equipos directivos de las escuelas.

Desde la Unter dejaron en claro su rechazo a que esa responsabilidad recaiga sobre directivos. Según manifestó el gremio, todos los años, a mediados de diciembre, el Ministerio de Educación solicita a las instituciones educativas la elaboración de un cronograma de guardias para el cuidado de los edificios. Para Unter, “ esta exigencia vulnera de manera directa el derecho al descanso anual del personal directivo ”.

E.C.P ESCUELA 33 (1).JPG Los gremios Unter y ATE, fijaron posición con respecto al cuidado de los establecimientos educativos en la provincia durante las vacaciones de verano. Estefania Petrella

El sindicato recordó que el artículo 28 de la Resolución 233/98 establece que la licencia anual por descanso es de 30 días corridos y debe tomarse en un solo lapso durante el primer mes del receso funcional. “Durante muchos años se aceptó y se cumplió con esta solicitud, en desmedro del derecho al descanso que también deben gozar las y los directivos”, señalaron desde la seccional Cipolletti.

Ante esta situación, el gremio promovió la entrega colectiva de las llaves de escuelas y jardines al Consejo Escolar el último día hábil de diciembre, amparándose en la normativa vigente. Según informaron, recientemente el Consejo Escolar aceptó esta postura y comenzó a notificar a las instituciones que retirará las llaves de los edificios durante la última semana del año, reconociendo así el derecho al descanso obligatorio del personal educativo.

En ese marco, Unter convocó a una entrega colectiva de llaves el lunes 29 de diciembre a las 11 en el Consejo Escolar, con el acompañamiento de la Comisión Directiva local, como forma de dejar constancia del acto y evitar futuras presiones sobre los equipos directivos. Además, exigieron a las direcciones de nivel y a las supervisiones que respeten la normativa y no actúen como “correa de transmisión” de disposiciones que vulneran derechos laborales.

ATE ESCUELA 121 DE LA FALDA.jpg Desde ATE Cipolletti mencionaron que la dinámica se repite cada año, sin embargo sostuvieron que va en contra de lo establecido en el Manual de Funciones y Misiones del PSA. Archivo

ATE también fijó postura

Desde otra vereda sindical, ATE también fijó una postura firme: los porteros y el personal de servicio de apoyo no tienen obligación de cuidar las escuelas durante las vacaciones. El gremio respondió a las circulares que solicitaron la conformación de guardias y aclaró que entre las funciones del personal PSA no está la custodia de llaves ni la responsabilidad por la seguridad de los edificios escolares.

ATE remarcó que el receso escolar es un descanso irrenunciable garantizado por mandato constitucional y que todos los trabajadores tienen derecho a gozar de su licencia de manera completa. El sindicato recordó que el Manual de Misiones y Funciones del Personal de Servicio de Apoyo es claro en este punto y descartó que la tarea pueda recaer de forma automática sobre los porteros.

No obstante, desde el sindicato dejaron abierta la posibilidad de discutir un adicional específico, en caso de que se pretenda asignar formalmente esa responsabilidad, siempre que exista una retribución acorde a la carga y al riesgo que implica.

Consejo Provincial de Eduacación.jpg El Consejo de Educación, confirmó que serán ellos quienes recepcionen las llaves de los establecimientos. Archivo

La secretaria general de ATE Cipolletti, Paola Suárez, explicó a este medio que la situación se repite todos los años a partir de circulares emitidas por el Ministerio de Educación de Río Negro, aunque aclaró que “no todos los equipos directivos realizan ese pedido al personal”.

En lo concreto, y tras el cruce de posiciones, será el Ministerio de Educación, a través de los Consejos Escolares, el encargado de velar por el cuidado y la prevención en los establecimientos educativos durante el verano, mientras docentes, auxiliares y alumnos transitan su período de descanso.

La discusión se da, además, en un contexto más amplio: el receso general para todos los estatales rionegrinos, dispuesto por decreto por el Gobierno de Río Negro. La medida establece el receso administrativo obligatorio entre el 2 y el 31 de enero de 2026, con suspensión de plazos y concentración de licencias, reforzando el criterio de garantizar el descanso del personal y reorganizar el funcionamiento del Estado durante los meses de menor actividad.

Las escuelas no quedarán libradas a la buena voluntad de docentes o porteros, sino bajo la órbita del Estado provincial, que deberá garantizar su cuidado, mientras en paralelo comienzan los trabajos de refacción y acondicionamiento previsto por calendario.