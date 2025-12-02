Vacantes en secundarias de Cipolletti: qué porcentaje de los inscriptos irá a sorteo

Las inscripciones a los Centros de Educación Técnica lideran la demanda. La asignación de escuelas serán a través del sistema SAGE y los restantes con sorteo.

La inscripción para el ciclo lectivo 2026 dejó una alta demanda de escuelas secundarias públicas en Cipolletti , ya que la cobertura alcanzó más del 95% de las vacantes disponibles . Pero las solicitudes para acceder a los Centros de Educación Técnica también lideran la demanda de estudiantes .

Según los datos a los que accedió LM Cipolletti , una tendencia que se refleja a nivel provincial es el impacto de la baja de natalidad en la matrícula de nivel inicial y actualmente en el nivel primario . ¿Cuántos estudiantes tendrán que ir a sorteo para obtener su banco?.

La matrícula de la provincia de Río Negro durante el ciclo 2025 tenía 10.489 vacantes disponibles, de las cuales fueron cubiertas 10.067 , lo que corresponde al 95% de ocupación de lugares . Esto significa que el año pasado ya quedó el 5% de lugares disponibles en las ESRN provinciales.

Cuántos inscriptos en colegios secundarios hay en Cipolletti

En Cipolletti, la tendencia se repite con 1266 vacantes publicadas para ingresar al 1er año de educación secundaria y hay 1226 inscriptos. Esto se traduce en un 96% de ocupación de los bancos, ya que solo 40 estudiantes no accederían en primera instancia al establecimiento seleccionado.

La demanda para asistir a un Centro de Educación Técnica lidera las solicitudes de primera instancia. El año pasado hubo 693 inscriptos en primer orden a las escuelas técnicas, es decir corresponde al 56% de los inscriptos. Mientras que el 44% de los inscriptos buscaban asistir a las ESRN.

La falta de disponibilidad de lugares en los establecimientos de educación secundaria no significa que los chicos quedarán sin escuela.

Agustina Erpen, Subsecretaria de Innovación, Calidad y Planeamiento en declaraciones a LM Cipolletti explicó: “Esto lo que significa es que será el segundo proceso que es clasificación y sorteos en donde solo se ordenan las vacantes según los criterios de ingreso prioritario, que están definidos por resolución”.

El Ministerio de Educación solicita en las inscripciones que se indiquen múltiples opciones de ingreso, debido a la presión que reciben las escuelas más elegidas. En la inscripción de Nivel Inicial y Primaria se requieren tres opciones, y en la inscripción para el Nivel Secundario se solicitan ocho opciones. Esas opciones tienen orden de mérito y buscan contemplar la disponibilidad dentro del mapa escolar.

El sistema no deja a ningún estudiante afuera

“Porque es en relación a las vacantes disponibles para que cada establecimiento escolar y la cantidad de aspirantes para ingresar, según los criterios de ingreso prioritario que se van a realizar estos sorteos, porque tienen orden de mérito y están determinadas por resolución” explicó Erpen.

El ordenamiento no deja a nadie afuera del sistema educativo. Las inscripciones se organizan según los cupos y los criterios establecidos por resolución. Entre ellos se considera si el estudiante está en proceso de inclusión, si tiene certificado único de discapacidad, si tiene un hermano o hermana que asiste al establecimiento educativo, si tiene a un tutor responsable que sea parte del cuerpo docente de ese establecimiento educativo.

“Se garantiza en el proceso de inscripción que la banca sea en la educación pública, pero dependerá de las vacantes disponibles y en la escuela que uno está como familia eligiendo en primer orden, segundo orden o tercer orden y así sucesivamente” agregó la Subsecretaria.

Cómo se asignan las escuelas

Para analizar las vacantes en Nivel Inicial y Primario también se tiene en cuenta el radio de la vivienda del estudiante con la distancia de la escuela. “Estos órdenes de ingreso prioritario están orientados a garantizar la organización familiar. Por eso lo de los hermanos y los padres, sobre todo porque hay escuelas más demandadas que otras” indicó Erpen.

“Nosotros tenemos todas las inscripciones y en general todo el proceso educativo en Río Negro pasa por nuestro sistema de administración de la educación educativa SAGE y nos va arrojando los datos a medida que se van tramitando los procesos. El primer proceso de clasificación y sorteos es por sistema porque se le asignan las vacantes por estos criterios” agregó.

Sin embargo, las familias que no completaron el formulario de inscripción durante las últimas semanas de septiembre, también podrán ser designados fuera de término.

Las familias participaron de la inscripción para el ciclo 2026 que tuvo lugar durante la tercera y cuarta semana de septiembre.

La baja de natalidad ya se refleja en la matrícula de educación primaria

Las vacantes disponibles en el nivel inicial en Cipolletti fueron 1521, sin embargo, solamente 596 fueron asignados para asistir a un jardín de infantes provincial. Esto refleja un 40% de ocupación en los establecimientos de nivel inicial, lo que demuestra la disminución de niños nacidos durante los últimos cinco años.

La tendencia de la baja de natalidad en Argentina que redujo el 40% de los nacimientos desde 2014, comienza a repercutir en la matrícula de escuelas primarias. De las 1301 vacantes publicadas en establecimientos educativos de Cipolletti, sólo fueron asignadas 941. Eso refleja el 72% de ocupación, cuando años anteriores no alcanzaba la matrícula para la cantidad de inscriptos.