Un proyecto busca que los municipios accedan al asfalto a menor costo y sin nuevos impuestos

La iniciativa propone crear plantas provinciales de asfalto con fondos del VMOS para bajar costos de obra y reducir lo que pagan los vecinos. Los detalles.

Una iniciativa presentada en la Legislatura de Río Negro vuelve a poner sobre la mesa el debate por el costo del asfalto y la forma en que los municipios financian una de las obras más demandadas por los vecinos. El proyecto, impulsado por el legislador provincial Luciano Delgado Sempé , propone crear el Programa “ Asfalto Rionegrino ” y destinar parte de los recursos que genera el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) a la compra de plantas provinciales de producción de mezcla asfáltica , con el objetivo de abaratar costos y ampliar la cantidad de cuadras pavimentadas, sin crear nuevos impuestos.

El mal estado de las calles y la falta de pavimento es una problemática recurrente en ciudades y localidades rionegrinas. Calles de tierra, barro en épocas de lluvia y polvo en suspensión durante el verano afectan la transitabilidad, encarecen el mantenimiento urbano y deterioran la calidad de vida, especialmente en barrios periféricos. A esto se suma la dificultad para el ingreso de ambulancias, patrulleros y otros servicios esenciales.

Según se detalla en los fundamentos del proyecto, “hoy los municipios dependen casi exclusivamente de proveedores privados o del traslado de asfalto desde largas distancias, lo que eleva de manera considerable el costo de cada obra y limita la posibilidad de avanzar con planes sostenidos de pavimentación”.

Las plantas estarían distribuidas una por cada región y administradas por Vialidad Rionegrina.

Plantas propias para bajar costos

La iniciativa propone la adquisición de cinco plantas asfálticas de menor escala, con un valor estimado de unos 370 mil dólares cada una. La inversión total rondaría los 1,85 millones de dólares, un monto similar al de una sola planta tradicional de gran porte, que en el mercado puede costar entre 1,2 y 2 millones de dólares, sin contar instalación y mantenimiento.

Las plantas se distribuirían estratégicamente en cinco regiones de la provincia: Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior, Línea Sur y región Cordillerana. Esta localización permitiría reducir de manera significativa los costos de traslado del material y garantizar que todos los municipios puedan acceder al asfalto en igualdad de condiciones.

¿Cómo se financiaría el programa?

Uno de los puntos centrales del proyecto es el esquema de financiamiento. En diálogo con LM Cipolletti, Sempé remarcó que la iniciativa “se realizaría sin crear nuevos impuestos”, un aspecto que consideró clave para los rionegrinos.

El Programa “Asfalto Rionegrino” se solventaría con recursos ya existentes: una parte de lo recaudado por el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, un porcentaje de las regalías hidrocarburíferas, fondos provenientes de multas de radares de tránsito y sanciones por exceso de peso en balanzas móviles, además de partidas del presupuesto provincial y recursos propios de la Dirección de Vialidad Rionegrina. También se contempla la venta de mezcla asfáltica y eventuales aportes de origen nacional o internacional.

De esta manera, el proyecto apunta a reasignar recursos genuinos hacia una política pública concreta, visible y de alto impacto social, sin aumentar la presión fiscal.

El legislador Luciano Delgado Sempé valoró que no se buscan crear nuevos impuestos para la iniciativa.

El impacto en el bolsillo de los vecinos

Otro eje clave es el costo que finalmente se traslada a los frentistas. Delgado Sempé explicó que el proyecto no elimina el sistema de contribución por mejoras, pero sí reduce de manera significativa el valor final de la obra.

“Cada municipio podrá evaluar si lo paga y lo absorbe por completo o lo traslada a los vecinos”, señaló el legislador. Y agregó: “A mi entender, el traslado a los frentistas debería ocurrir, pero sería un precio inferior porque no tendría la ganancia de la empresa privada”.

Según el proyecto, cada ahorro en la producción y logística del asfalto se traduce en más metros de pavimento y en un menor costo por cuadra, haciendo más accesible el asfalto para las familias rionegrinas.

Los municipios podrán adquirir el asfalto a menor costo y beneficiar el traslado del mismo a los vecinos.

Producción, empleo y ambiente

Las plantas previstas tendrían una capacidad de producción aproximada de 50 toneladas por hora, lo que permitiría pavimentar una cuadra estándar de 100 metros cada dos horas. Además de calles, podrían destinarse a repavimentación, bacheo, veredas, ciclovías y mantenimiento urbano.

Un aspecto destacado es que las plantas funcionarían con operación 100% eléctrica, sin quema de combustibles fósiles, reduciendo costos operativos y el impacto ambiental. La operación, administración y mantenimiento quedarían exclusivamente a cargo de personal de la Dirección de Vialidad Rionegrina, fortaleciendo el rol del Estado provincial y el empleo público.

El debate político en la Legislatura

La iniciativa ya fue ingresada formalmente en la Legislatura, pero su avance dependerá del oficialismo. “Todo depende del bloque Juntos Somos Río Negro”, sostuvo Delgado Sempé, quien cuestionó que “solo tratan las ideas de ellos”.

No obstante, el legislador se mostró abierto al diálogo y a escuchar propuestas para modificar o mejorar el proyecto junto a intendentes y otros actores involucrados. Mientras tanto, el proyecto instala un debate y solución a una de las mayores demandas de los rionegrinos y municipios.