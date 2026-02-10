Un llamado anónimo desbarató dos kioscos narco y una mega plantación de marihuana

Tres allanamientos en simultáneo en General Roca, Sargento Vidal y Campo Grande descubrieron el cultivo de cannabis que contaba con sistema de riego y más de 70 plantas con altura de 4 metros.

El allanamiento en una vivienda rural de Campo Grande descubrió un cultivo de grandes dimensiones con 70 plantas de marihuana, algunas de ellas con una altura que superaba los cuatro metros.

Un operativo de la Policía de Río Negro permitió desarticular dos kioscos narcos y una red delictiva dedicada al cultivo y comercialización de marihuana en diferentes localidades del Alto Valle. La intervención iniciada a partir de una denuncia anónima , se realizó en dos viviendas de Sargento Vidal y General Roca , además se descubrió la plantación de más de 70 plantas en una chacra de Campo Grande .

El procedimiento se desplegó durante la mañana, a partir de la autorización de la Justicia Federal para realizar una serie de allanamientos simultáneos en las tres localidades del Valle . La investigación llevaba dos meses de trabajo silencioso y coordinado, orientado a desarticular la cadena completa de producción y venta minorista de estupefacientes.

Los allanamientos se realizaron en dos viviendas utilizadas como puntos de venta , una en Sargento Vidal y otra en General Roca. En ambos domicilios se secuestró marihuana fraccionada , balanzas de precisión, teléfonos celulares y una importante suma de dinero, tanto en pesos como dólares.

Un llamado anónimo desbarató dos kioscos narcos y una mega plantación de marihuana

La investigación logró detectar un dato clave con el hallazgo de la plantación que abastecería a los dos kioskos narcos. El allanamiento en una vivienda de la zona rural de Campo Grande descubrió un cultivo de cannabis con fines claramente comerciales. Los efectivos encontraron más de 70 de plantas de cannabis sativa, algunas de ellas tenían una altura que superaban los cuatro metros y con un avanzado estado de floración.

marihuana kiosko narco En el interior de la vivienda de la chacra se encontraron plantas en proceso de secado, listas para ser fraccionadas y distribuidas en el Alto Valle.

Una producción de grandes dimensiones de marihuana

El predio contaba con un sistema de riego propio y estaba preparado para sostener el cultivo durante varios meses, lo que permitió establecer que no se trataba de una actividad ocasional, sino de una producción planificada.

Además, en el interior de la vivienda de la misma chacra se encontraron plantas en proceso de secado, listas para ser fraccionadas y distribuidas en el Alto Valle. Este elemento reforzó la hipótesis de un circuito de comercialización que comenzaba con el cultivo y finalizaba con la venta directa al consumidor a través de los kioscos narcos allanados.

Dos hombres imputados por venta de estupefacientes

Como resultado del procedimiento, dos hombres mayores de edad quedaron imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes y a disposición de la Justicia Federal. Si bien no se difundieron identidades, se confirmó que ambos estaban directamente vinculados a los inmuebles allanados y a la actividad investigada.

Tiros y marihuana Roca Foto ilustrativa.

La causa se inició a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 0800 DROGAS, del Gobierno de Río Negro, una herramienta clave que permite a la comunidad colaborar de manera segura en la lucha contra el narcotráfico. A partir de ese dato, se puso en marcha una investigación que demandó cerca de dos meses de tareas de campo, seguimientos y uso de tecnología para confirmar la existencia de la plantación y su conexión con los puntos de venta.

El operativo contó con la participación de personal de la División Toxicomanía, perros detectores de estupefacientes y grupos tácticos del COER para llevar adelante los allanamientos y detenciones correspondientes.