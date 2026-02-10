Dolor en Cipolletti por la muerte de querido trabajador municipal: "Destrozados"

La familia y amigos despiden al popular Polo. "En toda su vida, habrá faltado dos veces a trabajar...", recordó su hijo en contacto con LMC.

“En este día tan triste quiero despedir a mi viejo Hipólito Payllalef . Nos sentimos destrozados por esta pérdida irreparable junto a mi familia”, confió su hijo entre lágrimas. La muerte del apodado Polo (78 años), un histórico trabajador municipal con pasado también en la vieja Terminal , genera dolor en Cipolletti y además de su círculo íntimo, amigos y ex compañeros le dan el último adiós físicamente o en redes sociales.

Los restos de este popular vecino, quien transitaba una dura enfermedad y finalmente falleció producto de una neumonía, eran velados hasta las 14 de este martes en Servicio Don Bosco (Don Bosco 1587) de nuestra ciudad, donde una gran cantidad de personas se acercó a brindar las condolencias a la familia.

“Ya dejó de sufrir, por lo que estaba pasando. Sacó fuerzas de dónde no tenía. Hasta que su corazón dijo basta. Lo vamos a extrañar. Agradezco el padre que tuve. Más que decirle gracias”, amplió su hijo en un sentido mensaje de despedida.

En breve diálogo con LM Cipolletti, Néstor recordó que su padre “se vino abajo cuando falleció mi mamá, no se pudo levantar más. Estaba en un hogar ahora último. Luchaba contra un cáncer y se le juntó con una neumonía bilateral”.

Ya por emprender el regreso a Necochea, donde está radicado, se refirió a la intachable trayectoria laboral de su progenitor. “Arrancó en la empresa de colectivos Alto Valle, en la vieja Terminal de Brentana y 9 de Julio, haciendo mantenimiento de vehículos. Trece años estuvo allí, si faltó dos veces fue mucho, trabajó hasta engripado, llueva o truene él iba. Luego supo ser encargado de mantenimiento de los vehículos de la Municipalidad, tanto de maquinaria pesada como chica, y también del lavadero. Yo incluso le di una mano ahí; era súper querido y conocido”, repasó.

Respecto a las numerosas muestras de cariño recibidas en estas horas de tristeza y dolor, reconoció sentir “emoción y orgullo del viejo que tuve. Muy responsable, gran tipo y gran padre”.

Mensajes de dolor y el reconocimiento a un “gran tipo”

Hincha de Boca, tranquilo, trabajador y amable, Polo dejó huella. Conocida la triste noticia, los vecinos se hicieron eco a través de las redes sociales. “Dios traiga paz y consuelo a toda su familia. Don Polito, tuve el agrado de conocerlo en Servicios Públicos, cuando él era encargado del Lavadero, muy buena persona”, lo recordó con afecto Gabriel.

“Lo conocí en Servicios Públicos de la Municipalidad, que hombre más gaucho. Gran compañero, trabajador, Don Hipolito. QEPD un saludo a su familia”, publicó Fabián.

“Q.E.P.D. ¡Querido Polito! Tengo los mejores recuerdos de tantos años compartidos en los talleres municipales. Fuerza y resignación a su familia”, lamentó Hugo.

“Polito, te conocí amigo de mi viejo y cuando me encontraste por la calle siempre con cariño me diste un abrazo. Mi sentido pésame a tu familia y te recordaré con cariño. QEPD”, escribió Enrique.

“Mis más sentido pésame a la familia. Gran padre y compañero de trabajo. Me quedo con los hermosos momentos de charla don querido Polo, un abrazo al cielo”, le dedicó Juan.