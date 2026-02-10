Peligro para la salud en Cipolletti: advierten sobre salmonella tras hallazgo de pollos en mal estado

Más de 70 toneladas de pollo en mal estado fueron detectadas en una distribuidora de Cipolletti. La pérdida de la cadena de frío y los signos de putrefacción convierten el alimento en un peligro para toda la comunidad.

Luego de que el municipio clausurara preventivamente una distribuidora de productos avícolas en Cipolletti por almacenar más de 70.000 kilos de pollo en mal estado , las autoridades advirtieron sobre los graves riesgos para la salud pública que implica que este tipo de alimentos llegue a los consumidores.

La inspección, realizada por la Dirección de Bromatología , detectó anomalías graves: pérdida total de la cadena de frío , olores putrefactos, exudados rojizos, cambios de color y textura, además de deficiencias higiénicas y edilicias . Según la Secretaría de Fiscalización, estos factores convierten al pollo en un alimento de alto riesgo , propicio para el desarrollo de microorganismos patógenos como Salmonella y Escherichia coli , responsables de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) .

Entre los síntomas que pueden generar estas enfermedades se incluyen diarrea, vómitos, náuseas y fiebre , especialmente peligrosos para niños, mujeres embarazadas, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas .

El Juzgado Municipal de Faltas será el encargado de disponer el decomiso y destrucción total del producto, mientras se evalúan multas millonarias y la posible clausura definitiva del establecimiento.

Cómo protegerse de la salmonella: consejos de los expertos

En locales comerciales:

Mantener estrictamente la cadena de frío.

Rechazar alimentos con signos de alteración (olor, color o exudados).

Mantener higiene y limpieza constante de superficies y utensilios.

Capacitar al personal en manipulación segura de alimentos.

Separar alimentos crudos y cocidos.

En el hogar:

Refrigerar el pollo inmediatamente tras la compra.

No consumir pollo con olor, color o textura sospechosos.

Cocinar completamente.

Lavarse las manos con frecuencia y evitar contaminación cruzada.

Las autoridades recordaron que el control sanitario desde la llegada de los alimentos a la ciudad hasta su venta es fundamental para prevenir riesgos de salud, y que los vecinos pueden realizar denuncias ante la Dirección de Comercio si detectan irregularidades.