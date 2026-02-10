Dos accidentes de tránsito en la mañana de Cipolletti dejaron personas lesionadas y demoras

Con minutos y cuadras de diferencia, dos choques marcaron la mañana en Cipolletti: un colectivo y un auto en el centro, y una moto con una camioneta en un acceso clave.

La mañana de este martes estuvo marcada por dos siniestros viales registrados con pocos minutos de diferencia en distintos puntos de Cipolletti , ambos sobre arterias de intensa circulación. Los hechos movilizaron a personal policial, inspectores de tránsito y equipos de emergencia, y generaron interrupciones momentáneas en la circulación vehicular mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.

El primero de los episodios ocurrió alrededor de las 8:15 en la intersección de las calles 9 de Julio y Belgrano , una esquina céntrica con importante flujo de transporte público y vehículos particulares (sin semáforo). Allí, una unidad del servicio urbano de la empresa Pehuenche colisionó con un automóvil Fiat Uno , en circunstancias que aún se investigan.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el impacto provocó que dos pasajeras del colectivo resultaran golpeadas debido al movimiento brusco que realizó la unidad tras la colisión . Personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias ( SIARME ) acudió rápidamente al lugar y asistió a las mujeres en el mismo sitio , sin que fuera necesario su traslado a un centro de salud, según indicaron las primeras evaluaciones médicas.

En 9 de Julio y Belgrano, un colectivo de la empresa Pehuenche impactó con un Fiat Uno.

A raíz del incidente, las personas que viajaban en el colectivo debieron descender de la unidad mientras se realizaban las actuaciones correspondientes y se despejaba la calzada. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Cuarta y personal de Tránsito municipal, quienes ordenaron la circulación vehicular y relevaron los datos necesarios para establecer la mecánica del hecho.

Accidente Pehuenche y fiat uno cipo (1) Dos pasajeras debieron ser asistidas por el SIARME en el lugar. LM Cipolletti

El segundo accidente, a pocas cuadras

Minutos después, y a pocas cuadras de distancia, se produjo un segundo accidente que requirió un importante despliegue operativo. El siniestro tuvo lugar en la intersección de calles Pacheco e Ingeniero Krause, uno de los accesos a la ciudad ubicado en inmediaciones de la Plaza del Bicentenario y a escasos metros del cruce de las vías del tren, sector que suele registrar un elevado movimiento vehicular durante la mañana.

En esta ocasión, el choque involucró a una motocicleta de 110 cilindradas conducida por una mujer de 35 años y una camioneta Renault Kangoo. Según trascendió, la motocicleta circulaba por calle Pacheco mientras que la camioneta lo hacía por Krause. En el momento de la maniobra de giro, el rodado menor habría iniciado la curva sin advertir la presencia de la Kangoo que avanzaba por su derecha. El conductor de la camioneta intentó realizar una maniobra evasiva, pero no logró evitar el impacto.

Accidente moto y camioneta Pacheco Sobre la calle Pacheco, una motocicleta fue colisionada por una camioneta. La conductora del rodado menor, fue trasladada al hospital. Gentileza

Como consecuencia del choque, la conductora de la motocicleta sufrió lesiones y fue trasladada al hospital Pedro Moguillansky en una ambulancia del Siarme. Fuentes policiales señalaron que “la mujer manifestaba un fuerte dolor en el codo al momento de ser asistida”, por lo que se dispuso su derivación al centro de salud para una evaluación más completa.

El operativo desplegado en el lugar incluyó la intervención de inspectores de Tránsito y efectivos de la Comisaría Cuarta, quienes trabajaron en la regulación del tránsito y en la preservación de la escena para la realización de las actuaciones correspondientes. Durante aproximadamente una hora, la circulación sobre calle Pacheco debió ser desviada por Mengelle, lo que generó demoras en uno de los accesos habituales hacia el centro de la ciudad.