El fenómeno Therian invade Cipolletti: prometen copar la plaza San Martín y hay polémica

"Mi mamá se va a enterar ahí" , confió una joven. Otros admiten sentir vergüenza de blanquear su fanatismo y están emocionados. También hay críticas ¿Qué opinás?

El fenómeno Therian , que en los últimos días comenzó a visibilizarse en todo el país a partir de imágenes y convocatorias difundidas en redes sociales, ahora también llega con todo a Cipolletti. En medio de la curiosidad y la polémica que genera la llamativa expresión social, los fanáticos se autoconvocaron para el próximo domingo en la Plaza San Martín y prometen ser muchos, a la vez que crecen las críticas de quienes se oponen.

La cita será en el tradicional espacio público donde numerosos jóvenes adelantan que coparan distintos sectores de un punto estratégico de la ciudad para manifestar su novedosa pasión.

" Juntada Therian en la plaza San Martín el domingo 15 de febrero . Vamos a reunirnos todos juntos. Pueden preguntar y sacarse las dudas que quieran por privado", reza el comunicado difundido desde una cuenta de Tik Tok .

therian alto valle El fenómeno Therian llega a Cipolletti.

"Ahí voy a estar: mi mamá no sabe que soy Therian", comentó una seguidora. Fueron muchos los que consultaron a qué hora era y prometieron dar el presente. También varios de los que se confesaron fans blanquearon que les provoca vergüenza admitirlo.

Therian en Cipo La convocatoria a los Therians de la zona en redes sociales.

Aunque también la publicación cosechó opiniones negativas. "Que mal que está la Argentina, la verdad", fue una sútil crítica de otro vecino. "Digan a qué hora es así aviso a todos que no vayan", tiró otro que fue tildado de "mala onda" por el grupo Therian.

Qué es el fenómeno Therian según una psicóloga

Según explicó una psicóloga, las personas que se identifican como therians reconocen su condición humana, aunque expresen una conexión simbólica con animales como perros, lobos u otros. Caminan en cuatro patas con máscaras de animalitos en sus rostros.

“Hay personas que lo asumen como un juego, algo lúdico, incluso como un disfraz. Eso también existe”, indicó, y aclaró que en otros casos la identificación es más profunda, pero igualmente simbólica.

“Quienes se lo toman más en serio tienen esta vivencia subjetiva de identificación con lo que ese animal representa para ellos, pero siempre sin perder el contacto con la realidad”, insistió la profesional.

Una escuela de Therian genera polémica en el Alto Valle

Una publicación que comenzó a circular en redes sociales encendió una fuerte polémica en el Alto Valle de Río Negro y volvió a poner en el centro del debate a un fenómeno que hasta hace poco era desconocido para gran parte de la comunidad: los therians.

El disparador fue un anuncio que promocionaba una supuesta “Escuela de Therian” en la ciudad de Allen, donde se invita a participar de encuentros para aprender a “caminar, comportarse, saltar y ladrar como tu animal therian”, además de comunicarse mediante gruñidos, aullidos y otros sonidos animales. La convocatoria fija como punto de encuentro el Parque Integración, entre las 20 y las 21 horas, bajo el nombre “Fyrulais”, acompañado por imágenes de lobos, máscaras y una estética claramente animal.

La publicación se viralizó rápidamente y generó reacciones encontradas: desde usuarios que lo tomaron con humor o incredulidad, hasta otros que manifestaron preocupación y cuestionaron el trasfondo y la veracidad de la propuesta. El término therian hace referencia a personas que aseguran identificarse de manera espiritual o psicológica con un animal, una temática que ganó visibilidad en internet en los últimos años, especialmente entre jóvenes, aunque no cuenta con ningún tipo de reconocimiento educativo o institucional.

El fenómeno también crece en General Roca

Mientras la polémica estallaba en Allen, el fenómeno therian comenzó a pisar fuerte en General Roca. En pocos días, lo que parecía una curiosidad aislada se transformó en tendencia en redes sociales, a partir del testimonio de una joven local que se presentó como “la primera therian” de la ciudad.

Según confirmó, ya son alrededor de 15 jóvenes roquenses los que se identifican como animales no humanos y más de 10 personas confirmaron su participación en la primera juntada presencial, prevista para este martes 10 de febrero a las 18 horas en la Plaza San Martín, frente al Municipio.

La convocatoria, difundida a través de redes sociales, busca socializar y visibilizar esta forma particular de percibirse y sentir la identidad. Sin embargo, también generó una ola de críticas y burlas. “Mucha gente se ríe de nosotros. Aunque parezca una pavada, a veces duele porque es algo que yo siento de verdad”, expresó Luna, una de las impulsoras del movimiento en Roca.