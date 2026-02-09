Therians en Río Negro: polémica por una escuela que enseña a comportarse como animales

Escuelas, encuentros en espacios públicos y jóvenes que aseguran identificarse como animales: el fenómeno therian salió de internet y llegó al Alto Valle.

Una publicación que comenzó a circular en redes sociales encendió una fuerte polémica en el Alto Valle de Río Negro y volvió a poner en el centro del debate a un fenómeno que hasta hace poco era desconocido para gran parte de la comunidad: los therians .

El disparador fue un anuncio que promocionaba una supuesta “Escuela de Therian” en la ciudad de Allen , donde se invita a participar de encuentros para aprender a “caminar, comportarse, saltar y ladrar como tu animal therian”, además de comunicarse mediante gruñidos, aullidos y otros sonidos animales. La convocatoria fija como punto de encuentro el Parque Integración , entre las 20 y las 21 horas, bajo el nombre “Fyrulais”, acompañado por imágenes de lobos, máscaras y una estética claramente animal.

La publicación se viralizó rápidamente y generó reacciones encontradas : desde usuarios que lo tomaron con humor o incredulidad, hasta otros que manifestaron preocupación y cuestionaron el trasfondo y la veracidad de la propuesta. El término therian hace referencia a personas que aseguran identificarse de manera espiritual o psicológica con un animal, una temática que ganó visibilidad en internet en los últimos años, especialmente entre jóvenes, aunque no cuenta con ningún tipo de reconocimiento educativo o institucional .

image

El fenómeno también crece en General Roca

Mientras la polémica estallaba en Allen, el fenómeno therian comenzó a pisar fuerte en General Roca. En pocos días, lo que parecía una curiosidad aislada se transformó en tendencia en redes sociales, a partir del testimonio de una joven local que se presentó como “la primera therian” de la ciudad.

Según confirmó, ya son alrededor de 15 jóvenes roquenses los que se identifican como animales no humanos y más de 10 personas confirmaron su participación en la primera juntada presencial, prevista para este martes 10 de febrero a las 18 horas en la Plaza San Martín, frente al Municipio.

La convocatoria, difundida a través de redes sociales, busca socializar y visibilizar esta forma particular de percibirse y sentir la identidad. Sin embargo, también generó una ola de críticas y burlas. “Mucha gente se ríe de nosotros. Aunque parezca una pavada, a veces duele porque es algo que yo siento de verdad”, expresó Luna, una de las impulsoras del movimiento en Roca.

Debate abierto y miradas cruzadas

El crecimiento de estas expresiones en ciudades del Alto Valle abre un debate incómodo entre vecinos, especialistas y familias. Para algunos se trata de una forma legítima de expresión identitaria. Pero para otros, es una moda viral impulsada por redes sociales que genera confusión y preocupación, sobre todo cuando involucra a adolescentes y espacios públicos.

En otras provincias del país, como Misiones y Mendoza, ya se realizaron encuentros similares, lo que demuestra que el fenómeno no es aislado y continúa expandiéndose.

Entre la sorpresa, la burla y la inquietud, los therians comenzaron a ganar visibilidad en Río Negro, y todo indica que la discusión recién empieza en el Alto Valle.