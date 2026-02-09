Nuevo vuelco en la Ruta 2: una familia volvía de Las Grutas y quedó atrapada tras un accidente

Una familia oriunda de Neuquén sufrió heridas cuando el Chevrolet Spin en el que viajaban volcó en el kilómetro 32, en San Antonio Oeste.

El siniestro ocurrió esta mañana y el personal de bomberos trabajó en el rescate. Foto: Gentileza.

El Cuerpo de Seguridad Vial (CSV) de San Antonio Oeste , que depende de la Policía de Río Negro, dio a conocer que esta mañana se produjo un vuelco a la altura del kilómetro 32 de la ruta provincial Nº 2. Este un hecho que se suma a un accidente fatal registrado apenas unas horas antes en el mismo tramo.

El siniestro involucró a una familia oriunda de Neuquén , que regresaba hacia su provincia desde Las Grutas. Según informaron fuentes policiales, una mujer quedó atrapada entre los hierros del vehículo hasta la llegada de los bomberos.

El automóvil involucrado, un Chevrolet Spin , era conducido por un hombre de 46 años y viajaba acompañado por su esposa, dos hijas mayores de edad y cuatro menores más. Al arribar al lugar, el personal de bomberos procedió a rescatar a la madre utilizando herramientas específicas para liberarla de los restos retorcidos del vehículo.

Toda la familia fue trasladada posteriormente al Hospital de San Antonio Oeste para recibir atención médica por las heridas sufridas. Hasta el momento no se reportó la gravedad exacta de las lesiones.

Este accidente se produce en una ruta que ya registró otro siniestro fatal en las primeras horas de este lunes, lo que genera preocupación sobre la seguridad vial en este tramo de la provincia y vuelve a poner el foco en la necesidad de reforzar los controles y la prevención.

Dos muertos tras un vuelco cerca de Las Grutas

Un hombre de 57 años que conducía una camioneta Renault Kangoo y su hija murieron tras volcar en El Solito, el paraje rural alejado de los centros poblacionales, donde se encuentra la rotonda en la que confluyen las rutas 250 y la 2, que conduce a la zona atlántica rionegrina. Hay otras tres personas internadas.

El conductor murió en el acto, mientras que otra ocupante del vehículo, quien sería su hija, fue hospitalizada en grave estado pero no logró sobrevivir. Su muerte fue confirmada pasado el mediodía de este lunes.

De acuerdo a las informaciones que publican medios de esa región, el rodado circulaba por Ruta Provincial 2 procedente del balneario Las Grutas, con destino a General Roca.