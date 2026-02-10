Entraron a robar a una casa y los vecinos rodearon a los ladrones hasta que llegó la Policía

Un hombre y una mujer fueron vistos cuando salían de una vivienda con cosas robadas. La gente del lugar acorraló a los sospechosos hasta que los detuvieron.

Una pareja fue detenida por entrar a robar a una vivienda . Lo destacado es que vecinos advirtieron la maniobra de los ladrones y, en una actitud solidaria y comprometida , se movilizaron hasta la casa donde los ladrones se habían escondido con el botín, hasta que llegó la policía y los detuvo.

El hecho delictivo se registró el lunes poco después del mediodía en un inmueble ubicado en la avenida Sarmiento al 1500 de Lamarque , la localidad del Valle Medio rionegrino.

Un llamado telefónico recibido en la Comisaría 17ma alertó que un hombre y una mujer habían ingresado robar a un domicilio aprovechando la ausencia de su propietario, informaron desde la fuerza provincial.

Escondite rodeado

Una patrulla concurrió al lugar, donde se entrevistaron con el damnificado que había sido avisado, y confirmó que había salido, y que los desconocidos habían entrado tras forzar la cadena de un portón de madera. Después determinaron que se habían apoderado de diversos elementos, entre ellos un bidet, una mochila de baño, una llave cruz y varios alimentos no perecederos.

Los uniformados comenzaron a investigar lo sucedido y se entrevistaron con vecinos. Así, lograron recabar datos relevantes respecto al lugar donde se habían escondido los supuestos delincuentes.

La información obtenida indicaba que se había refugiado en una casa cercana al lugar del hecho, la que había sido rodeada por los propios vecinos para evitar que escaparan.

Comisaría 17 Lamarque

Los efectivos se acercaron al sitio señalado como guarida, donde los atendió el dueño que los autorizó a ingresar.

En el interior encontraron a un hombre y una mujer – de 36 y 30 años respectivamente – apuntados como los presuntos autores del robo. La hipótesis quedó confirmada tras una requisa que permitió encontrar en el patio los elementos robados. Ambos sospechosos quedaron detenidos por el delito de “robo en grado de cuasiflagrancia” y quedaron a disposición de la Fiscalía de turno.

Desde la institución policial se destacó que el hecho había quedado esclarecido y además de ponderar la labor de los uniformados por la rapidez del operativo, resaltaron el gesto de los vecinos que presaron colaboración.

Andaba pisteando peligrosamente en moto y lo frenó la policía

La Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la Unidad Regional IV de policía rionegrina retuvo en Chimpay una motocicleta que era conducida por un joven que realizaba maniobras indebidas en la vía pública, las que ponían en riesgo su propia integridad física como de otras personas.

El procedimiento de carácter preventivo se realizó en las primeras horas de la madrugada del lunes cuando la moto circulaba por inmediaciones de las calles 9 de Julio y Namuncurá.

Moto Chimpay secuestrada

Los efectivos de la BMA lograron interceptar la moto, una Honda 125 cc, y detectó distintas irregularidades. Por empezar el rodado no tenía la chapa patente colocada. Pero además el motociclista circulaba sin casco protector, sin la documentación habilitante, lo que se sumó a las maniobras indebidas.

La actuación policial derivó en la retención preventiva del rodado y su traslado a la Comisaría 37 de la ciudad, quedando alojada allí a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.