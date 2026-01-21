Impactante accidente en la Ruta 22: dos heridos de Cipolletti

El siniestro ocurrió esta mañana, entre las localidades de Chimpay y Coronel Belisle. Las víctimas tuvieron que ser asistidas.

Esta mañana, un impactante accidente sobre la Ruta 22 generó conmoción entre los conductores que circulaban entre Chimpay y Coronel Belisle . Según se conoció, por el siniestro dos personas oriundas de Cipolletti resultaron heridas. Personal de Tránsito y Policías de Río Negro trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas.

Desde el Cuerpo de Seguridad de Choele Choel informaron que el siniestro se registró a la altura del kilómetro 1137. De acuerdo a la primera hipótesis, el vehículo intentó sobre pasar a un camión sobre la ruta nacional y perdió el control.

Según dieron a conocer, un auto marca Chery Arrizo 5 Confort que circulaba desde Cipolletti hacia San Antonio pisó la banquina, perdió el control y volcó sobre uno de los márgenes de la calzada tras intentar sobrepasar a un camión. Tras este hecho, quedó con las cuatro ruedas hacia arriba alrededor de las 10 horas.

Impactante vuelco sobre la Ruta 22: los heridos son de Cipolletti

En el vehículo viajaban dos personas mayores de edad, padre e hijo, ambos oriundos de Cipolletti. Según informó personal policial, las víctimas no sufrieron lesiones de gravedad, pero fueron asistidos de manera preventiva tras el vuelco.

Tras el hecho, personal de Tránsito trabajó en el lugar para controlar el paso de los vehículos. Aseguraron que estuvo interrumpido el tránsito durante varios minutos. Pero ya fue restablecido con normalidad.

Desde los organismos de seguridad solicitaron conducir con precaución y respetar las velocidades máximas.

Un hombre murió en un trágico accidente sobra la Ruta 65

Este martes, un grave accidente sobre la Ruta 65 entre un camión y una moto se cobró la vida de un hombre. El siniestro se registró en el cruce de calle Mosconi, entre Cipolletti y Fernández Oro. El conductor del rodado menor murió tras el impacto y se confirmó que tenía 61 años.

"El camión venía por la Ruta 65 e intentó doblar para cruzar las vías. En ese momento impactó con la moto", describieron testigos. Posteriormente, se conoció que ambos vehículos se trasladaban en dirección Oeste-Este hacia Fernández Oro, cuando el camión dobló hacia la izquierda en dirección a la calle Mosconi y chocó con el rodado menor.

Luego del operativo montado por el personal de Tránsito y Policía de Río Negro, en conjunto con personal de Salud, la fiscal de turno dispuso la apertura de un legajo por homicidio culposo en siniestro vial. Los vehículos quedaron a disposición de la Justicia. Mientras tanto, continúan los procedimientos para determinar las causas del siniestro fatal.