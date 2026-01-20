Quién era el hombre que murió en el trágico accidente sobre la Ruta 65

Un grave accidente sobre la ruta provincial finalizó con la muerte de un hombre a bordo de una moto. Tenía 61 años y era retirado de la Policía de Río Negro.

Este martes, un grave accidente sobre la Ruta 65 entre un camión y una moto se cobró la vida de un hombre. El siniestro se registró en el cruce de calle Mosconi, entre Cipolletti y Fernández Oro. El conductor del rodado menor murió tras el impacto y se confirmó que tenía 61 años.

Según informaron, la víctima fue identificada como Juan Carlos Huecho, estaba retirado de la Policía de Río Negro y era oriundo de Allen. Informaron que murió tras el choque.

Fuentes que intervinieron en el operativo describieron que el accidente fue protagonizado por un camión marca Volvo y una moto marca Skua 150 C.

WhatsApp Image 2026-01-20 at 20.06.54 Juan Carlos Huecho tenía 61 años y era oriundo de Allen.

Cómo fue el accidente fatal sobre la Ruta 65

"El camión venía por la Ruta 65 e intentó doblar para cruzar las vías. En ese momento impactó con la moto", describieron testigos. Posteriormente, se conoció que ambos vehículos se trasladaban en dirección Oeste-Este hacia Fernández Oro, cuando el camión dobló hacia la izquierda en dirección a la calle Mosconi y chocó con el rodado menor.

choque ruta 65 Antonio Spagnuolo

Luego del operativo montado por el personal de Tránsito y Policía de Río Negro, en conjunto con personal de Salud, la fiscal de turno dispuso la apertura de un legajo por homicidio culposo en siniestro vial. Los vehículos quedaron a disposición de la Justicia. Mientras tanto, continúan los procedimientos para determinar las causas del siniestro fatal.