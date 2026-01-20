El clima en Cipolletti

Policiales
LMCipolletti hombre

Quién era el hombre que murió en el trágico accidente sobre la Ruta 65

Un grave accidente sobre la ruta provincial finalizó con la muerte de un hombre a bordo de una moto. Tenía 61 años y era retirado de la Policía de Río Negro.

La víctima tenía 61 años y era oriundo de Allen. 

La víctima tenía 61 años y era oriundo de Allen. 

Este martes, un grave accidente sobre la Ruta 65 entre un camión y una moto se cobró la vida de un hombre. El siniestro se registró en el cruce de calle Mosconi, entre Cipolletti y Fernández Oro. El conductor del rodado menor murió tras el impacto y se confirmó que tenía 61 años.

Según informaron, la víctima fue identificada como Juan Carlos Huecho, estaba retirado de la Policía de Río Negro y era oriundo de Allen. Informaron que murió tras el choque.

Fuentes que intervinieron en el operativo describieron que el accidente fue protagonizado por un camión marca Volvo y una moto marca Skua 150 C.

WhatsApp Image 2026-01-20 at 20.06.54
Juan Carlos Huecho tenía 61 años y era oriundo de Allen.

Juan Carlos Huecho tenía 61 años y era oriundo de Allen.

Cómo fue el accidente fatal sobre la Ruta 65

"El camión venía por la Ruta 65 e intentó doblar para cruzar las vías. En ese momento impactó con la moto", describieron testigos. Posteriormente, se conoció que ambos vehículos se trasladaban en dirección Oeste-Este hacia Fernández Oro, cuando el camión dobló hacia la izquierda en dirección a la calle Mosconi y chocó con el rodado menor.

choque ruta 65

Luego del operativo montado por el personal de Tránsito y Policía de Río Negro, en conjunto con personal de Salud, la fiscal de turno dispuso la apertura de un legajo por homicidio culposo en siniestro vial. Los vehículos quedaron a disposición de la Justicia. Mientras tanto, continúan los procedimientos para determinar las causas del siniestro fatal.

WhatsApp Image 2026-01-20 at 17.18.52 (1)

