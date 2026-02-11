Mejoras en la Ruta Chica: avanzan los trabajos de pavimento entre Cipolletti y Fernández Oro
La Municipalidad de Cipolletti ejecuta trabajos de pavimentación en la intersección con la calle Perón. Por otro lado, Vialidad Provincial inició los trabajos en el acceso a la localidad.
La Municipalidad de Cipolletti continúa con el Plan Pavimento con el asfaltado de la Ruta Provincial 65 a la altura de la intersección Perón. Además, Vialidad provincial de Río Negro avanza con trabajos de pavimentación sobre la Ruta Chica, con maquinaria desplegada a la altura de Fernández Oro.
La intervención apunta a fortalecer la seguridad vial y mejorar la calzada para uno de los corredores más transitados del Alto Valle. Las tareas se concentran en el reacondicionamiento de la calzada y la colocación de una nueva carpeta asfáltica en el tramo que utilizan diariamente los conductores para conectar Cipolletti, Fernández Oro, Allen y Neuquén.
Desde el municipio destacaron que la obra forma parte del plan de infraestructura vial que busca fortalecer la conectividad entre los barrios y los accesos a la localidad de Cipolletti. El objetivo es reducir los siniestros viales al optimizar las condiciones de la calzada y la eliminación de pozos que motivan movimientos bruscos en los conductores.
“Mejor camino en la Ruta 65 para los que vecinos manejen seguros todos los días” expresaron desde el municipio.
Vialidad Provincial de Río Negro inició la pavimentación en Fernández Oro
Por otro lado, Vialidad de la Provincia de Río Negro comenzó con trabajos de asfaltado de la Ruta Provincial 65 a la altura de la localidad de Fernández Oro. Las maquinarias iniciaron la intervención con la limpieza de la traza, nivelación y compactación de la base.
En la actualidad, la máquina se encuentra con la colocación de la carpeta asfáltica para lograr la superficie uniforme y apta para el tránsito vehicular.
