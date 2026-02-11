Vuelve el Verano Cultural este miércoles con una grilla para todos los gustos

Se retoman las propuestas del Verano Cultural esta semana en Cipolletti para disfrutar en familia. Enterate la agenda completa.

El Verano Cultural en Cipolletti retoma este miércoles con una agenda para toda la familia.

La agenda del Verano Cultural 2026 sigue sumando propuestas en Cipolletti y consolida una programación que no se limita a los fines de semana. Talleres formativos, ferias musicales, conciertos didácticos, encuentros folklóricos y ahora también cultura urbana forman parte de una grilla que se desarrolla con entrada libre y gratuita en la Casa de la Música , ubicada en Fernández Oro 787.

Este miércoles 11 de febrero la actividad será intensa. De 18 a 20 horas se dictará el Taller de Afinación de Batería en la Escuela Municipal de Música . La propuesta busca brindar herramientas teóricas y prácticas para la correcta afinación de tambores, un aspecto fundamental para lograr una buena sonoridad en cualquier formación musical.

El espacio está destinado tanto a principiantes como a músicos con experiencia que quieran perfeccionar conocimientos técnicos. Además, q uienes no puedan asistir hoy tendrán una nueva oportunidad el jueves 12 de febrero de 10 a 12 horas, cuando se repetirá el taller.

E.C.P CASA DE LA MUSICA (8) Este miércoles se lleva adelante una mateada criolla en el anfiteatro de la Casa de la Música. Estefania Petrella

La jornada continuará a las 19 horas en el anfiteatro de la Casa de la Música con una gran mateada criolla. La invitación es abierta a toda la comunidad para compartir una tarde de música folklórica, danza y tradición.

Sobre el escenario se presentarán Noah Basso, Pily Verón y Gaucho Pantoja, mientras que en danza actuará “Herencia Criolla”, grupo del Centro Municipal de Danza. El repertorio incluirá ritmos como gato y chacarera, y habrá micrófono abierto para quienes quieran sumarse al canto o la expresión artística.

Desde la Dirección General de Cultura destacaron que el objetivo es generar espacios de encuentro “donde el mate, la música y la identidad argentina sean protagonistas”.

danza cipolletti El jueves, la música urbana predominará las actividades. Gentileza

Jueves a puro movimiento: cultura urbana y K-Pop

La programación del jueves 12 de febrero también tendrá su punto fuerte por la tarde. A las 19 horas, en el anfiteatro de la Escuela de Música, se desarrollará una jornada de Cypher Urbano y Random K-Pop.

La propuesta está pensada como un espacio al aire libre para encontrarse, bailar y compartir la cultura urbana. Habrá Jam abierta, rondas de cypher y momentos de random K-Pop, además de un escenario disponible para que bailarines y crews muestren su estilo.

La actividad apunta a convocar a jóvenes y amantes de las danzas urbanas, generando un espacio de expresión libre y colectiva, donde distintos géneros y tendencias confluyen en un mismo punto de encuentro.

Feria de vinilos y rescate del formato físico

El viernes 13 de febrero, de 18 a 22.30 horas, la Casa de la Música será sede de una gran feria de vinilos. La iniciativa busca reunir a coleccionistas y aficionados de discos, CDs y cassettes, promoviendo el intercambio y la permuta.

Más allá del aspecto comercial, el encuentro propone fomentar charlas sobre la historia del disco, el mantenimiento de equipos de reproducción y el valor cultural de los formatos analógicos en tiempos de plataformas digitales.

E.C.P CASA DE LA MUSICA (11) Durante todo el mes, se desarrollan actividades en el marco del Verano Cultural 2026. Estefania Petrella

Lo que viene la próxima semana

La agenda continuará el jueves 19 con una feria de música, jam, conciertos didácticos y clases abiertas. A las 18 horas se dictará un taller de construcción de siku, instrumento representativo de las culturas andinas, utilizando materiales reciclables.

A las 19, el Trío de Cámara ofrecerá un concierto didáctico con piezas de películas de Disney, explicando el funcionamiento de instrumentos como violín y piano. La jornada cerrará con jam y micrófono abierto.

El viernes 27, a las 20 horas, se realizará el Concierto Amulen, completando una programación diversa que abarca distintos géneros y públicos.

Todas las actividades se desarrollan en la Escuela Municipal de Música, en Fernández Oro 787. Para inscribirse en los talleres, los interesados pueden comunicarse al 299-4121247 o escribir a [email protected].