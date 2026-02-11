Temporal en Cipolletti: qué pasó con el viento y cómo respondió el sistema 109

Más de 30 asistencias por el temporal: árboles caídos, chapas voladas y un principio de incendio movilizaron a emergencias en toda la ciudad.

Árboles caídos, fueron las intervenciones que más demandaron a los servicios de emergencia durante el temporal de viento en Cipolletti.

La alerta naranja por fuertes vientos emitida durante la jornada del martes puso una vez más a los equipos de emergencia de Cipolletti a trabajar incansablemente ante los episodios que se iban registrando. Con ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora, el temporal dejó árboles caídos, postes derribados, voladuras de chapas y complicaciones en el suministro eléctrico tanto en la ciudad como en Fernández Oro.

Durante el transcurso de la tarde, la central de emergencias 109 comenzó a recibir llamados de vecinos que alertaban por distintas situaciones de riesgo. La respuesta fue inmediata: Protección Civil, Servicios Públicos, Bomberos Voluntarios, Espacios Verdes y cuadrillas de la empresa eléctrica trabajaron de manera articulada para atender cada contingencia.

La directora de Protección Civil, Ayelén Quijada , confirmó a LM Cipolletti que se atendieron al menos 12 caídas de árboles , varios de ellos de gran porte, que obstruían calles y veredas. En algunos casos, las ramas afectaron el tendido eléctrico o bloquearon completamente el tránsito vehicular.

Uno de los episodios más complejos se registró en la zona rural de Cuatro Esquinas, donde una línea de aproximadamente ocho álamos cayó sobre la calzada, dejando el sector intransitable. El trabajo conjunto entre Protección Civil y el área de Espacios Verdes permitió despejar la zona y restablecer la circulación.

Además, se intervino en 11 postes caídos con cables sobre la vía pública que generaban cortocircuitos y situaciones de riesgo. En estos casos, las tareas se realizaron en coordinación con cuadrillas de Edersa, que debieron trabajar en un escenario adverso, con ráfagas persistentes y caída constante de ramas.

Protección Civil trabajó en más de 30 asistencias en distintos barrios de Cipolletti tras el temporal de viento

Chapas desprendidas y un principio de incendio

El viento también provocó el desprendimiento de una chapa en el segundo piso de una vivienda, aunque sin daños mayores ni personas lesionadas. En obras en construcción se registraron voladuras de chapas, lo que obligó a intervenir preventivamente para evitar riesgos adicionales.

Uno de los momentos de mayor preocupación se dio en un obrador ubicado sobre calle Maestro Espinoza, donde se produjo un principio de incendio. La rápida llegada de los Bomberos Voluntarios permitió controlar la situación sin que el fuego se propagara.

Quijada destacó especialmente el trabajo articulado de la central 109, que permitió organizar las intervenciones y priorizar los casos de mayor urgencia. “La coordinación entre áreas fue clave para restablecer los inconvenientes sin mayores novedades”, señalaron desde el área.

PC asistencia viento 2 Caída de árboles, fueron las situaciones que más atendieron los servicios de emergencias. Gentileza

Refuerzo de cuadrillas y tareas preventivas

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Adrián Artero, indicó que su equipo realizó alrededor de 50 intervenciones vinculadas principalmente a tareas de poda y despeje de ramas en conjunto con Protección Civil. Las cuadrillas trabajaron durante toda la jornada y continuaron con tareas de relevamiento este miércoles.

Además, se reforzaron los trabajos en el basural municipal durante la noche, con maquinaria pesada y más personal, para evitar que el viento generara nuevos inconvenientes en el predio.

PC asistencia viento 3 Los trabajos fueron articulados por Protección Civil, Servicios Públicos y Bomberos Voluntarios. Gentileza

Complicaciones eléctricas en la región

El temporal también impactó de lleno en el suministro eléctrico. Desde Edersa informaron que las ráfagas derribaron árboles y ramas sobre líneas de media y baja tensión, afectando el servicio en múltiples sectores.

En la zona de La Falda, las cuadrillas trabajaron para recuperar la energía luego de que el viento cortara apéndices eléctricos de media tensión. En el sector de Lalor, un álamo cayó sobre la red que abastece el bombeo de agua, complicando el panorama. En Fernández Oro, las contingencias fueron similares y las cuadrillas se desplegaron en un contexto climático hostil. Las autoridades recomendaron a los vecinos seguir informados acerca de las alertas que se emiten y tener a disposición los números de emergencias, ante cualquier eventualidad.

A pesar de la intensidad del fenómeno, no se reportaron personas heridas de gravedad. Desde el Municipio valoraron el compromiso del personal que trabajó durante toda la jornada para dar respuesta a cada llamado.

El sistema 109 volvió a posicionarse como una herramienta central para canalizar emergencias y organizar la asistencia en tiempo real. La rápida articulación entre áreas permitió contener los efectos del temporal y avanzar en la normalización de los servicios.