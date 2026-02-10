Operativo casa por casa en Cipolletti para prevenir dengue: encontraron el mosquito

Cipolletti inicia un operativo de control de foco en dos barrios para detectar y eliminar criaderos del mosquito del dengue. Conocé cuándo y dónde.

Frente a la presencia del mosquito Aedes aegypti , que contagia el dengue , en la región del Alto Valle , esta semana se pone en marcha un nuevo operativo sanitario en Cipolletti destinado a detectar criaderos, reforzar la prevención y brindar recomendaciones a la comunidad.

Aunque en la provincia de Río Negro no se registran casos activos de dengue en la actualidad, las autoridades sanitarias advierten que el monitoreo permanente es clave para evitar brotes en los meses de mayor circulación del vector.

El dispositivo, impulsado por el Hospital de Cipolletti junto al área de Medio Ambiente municipal, se desarrollará durante el miércoles 11 y jueves 12 de febrero en los barrios Capellán y El Manzanar , donde equipos sanitarios recorrerán las viviendas entre las 9 y las 13 para realizar la búsqueda activa de criaderos y posibles reservorios del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

La iniciativa incluye la eliminación de recipientes en desuso que puedan acumular agua, la entrega de folletería informativa y el diálogo directo con vecinos para fortalecer la prevención domiciliaria. Desde el sistema de salud remarcaron que la participación de la comunidad es fundamental, por lo que solicitaron permitir el ingreso de los equipos y colaborar en la identificación de posibles criaderos dentro de las viviendas.

Silvana Ciancia, coordinadora y referente de Epidemiología del Hospital de Cipolletti, explicó a LM Cipolletti que la decisión de realizar las recorridas se tomó a partir de los resultados del monitoreo ambiental. “Vamos a estar recorriendo esos barrios porque las ovitrampas están dando un índice de positividad muy elevado, por lo cual es necesario hacer la recorrida”, señaló.

SFP Control de mosquitos dengue en cipolletto salud nacion (8).JPG Los equipos sanitarios, buscaran potenciales criaderos dentro de los domicilios de los barrios El Manzanar y Capellán. Sebastián Fariña Petersen

“Control de foco”, el operativo casa por casa contra el dengue

Darío Sánchez, médico veterinario e integrante del equipo de Salud Ambiental, explicó a este medio que el procedimiento que se realiza en los barrios se denomina “control de foco”.

“Es cuando tenemos un sensor positivo o un vecino nos alerta sobre la presencia del mosquito en su vivienda o en zonas cercanas. Se traza un radio de 100 metros alrededor del punto detectado y a partir de ahí se realiza la visita casa por casa, de acuerdo al protocolo nacional”, detalló.

Según indicó, el objetivo es alertar a los vecinos, realizar la búsqueda activa de criaderos dentro y fuera de las viviendas y aplicar medidas preventivas en el momento. “Visitamos a los vecinos, dejamos recomendaciones y, si es posible, eliminamos los potenciales criaderos que podamos encontrar. Básicamente se trata de recorrer casa por casa, informar y trabajar en la eliminación de los focos de reproducción del mosquito”, agregó.

Vigilancia activa ante la presencia del vector en Cipolletti

La presencia del Aedes aegypti en Cipolletti y en toda la zona del Alto Valle se registra desde hace varios años, lo que obligó a consolidar sistemas de vigilancia entomológica mediante ovitrampas distribuidas en distintos barrios de la ciudad. Estos dispositivos permiten detectar la presencia del mosquito y evaluar el nivel de reproducción del vector para orientar las acciones sanitarias.

Si bien actualmente no se registran casos activos de dengue en Río Negro, los especialistas insisten en que la circulación del mosquito representa un riesgo potencial, especialmente durante los meses de verano y principios de otoño, cuando las temperaturas elevadas favorecen su proliferación.

SFP Control de mosquitos dengue en cipolletto salud nacion (10).JPG Río Negro no cuenta con casos activos de Dengue, aunque las ovitrampas de la ciudad muestran presencia del mosquito. Sebastián Fariña Petersen

Contexto nacional y vigilancia epidemiológica

A nivel nacional, la vigilancia del dengue se organiza en temporadas epidemiológicas que abarcan desde la semana 31 de un año hasta la semana 30 del siguiente, período que coincide con las condiciones climáticas más favorables para la transmisión viral. Tras las epidemias históricas registradas en 2023 y 2024, las de mayor magnitud desde la reemergencia del dengue en el país, el inicio de la temporada 2025-2026 muestra un descenso sostenido de casos en comparación con los picos anteriores, aunque las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia intensificada ante la posibilidad de casos importados.

Según el último informe nacional, desde el comienzo de la nueva temporada se notificaron más de 10.000 casos sospechosos, de los cuales 18 fueron confirmados por laboratorio, en su mayoría asociados a antecedentes de viaje, lo que evidencia una menor circulación viral sostenida en el territorio argentino, aunque con riesgo latente de nuevos brotes.

Recomendaciones para evitar criaderos

La prevención continúa siendo la herramienta más eficaz para evitar la propagación del dengue. Entre las principales recomendaciones se destacan eliminar recipientes que acumulen agua, mantener tanques tapados, limpiar canaletas, renovar diariamente el agua de bebederos de mascotas y evitar conservar neumáticos o elementos en desuso a la intemperie.

Además, aconsejan mantener piletas limpias y cloradas, tapar depósitos de agua y controlar periódicamente patios, terrazas y espacios exteriores donde puedan generarse focos de reproducción del mosquito.