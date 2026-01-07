Mosquito presente, virus ausente: la situación del dengue en Cipolletti

El mosquito Aedes aegypti fue confirmado en la ciudad de Neuquén, mientras que en Río Negro, la situación es similar. ¿Qué pasa en Cipolletti?

En Río Negro, el mosquito transmisor del dengue, ya circula y se instaló en varias localidades.

La confirmación de nuevas ovitrampas positivas para el mosquito Aedes aegypti en la ciudad de Neuquén volvió a encender las alertas sanitarias en la región. En ese contexto, la situación de Cipolletti aparece bajo permanente vigilancia: el mosquito vector del dengue ya circula en distintos barrios de la ciudad , pero hasta el momento no se registran casos de transmisión de enfermedades.

Desde el área de Salud Pública de Río Negro remarcan que la presencia del insecto no implica necesariamente la circulación del virus, aunque advierten que el escenario exige reforzar las medidas de prevención y el trabajo comunitario para evitar brotes durante el verano y el inicio del otoño.

En diálogo con LM Cipolletti , el jefe de Zoonosis y Vectores de la provincia, Marcos Arezo , explicó que la situación local se inscribe en un proceso más amplio que atraviesa gran parte del territorio rionegrino . “ El mosquito está instalándose en Río Colorado, General Roca, San Antonio Oeste, Choele Choel . Te diría que ya estamos trabajando en el tema desde hace tiempo y que la zona del Valle y la Costa es donde está llegando e instalándose ”, detalló el especialista.

SFP Control de mosquitos dengue en cipolletto salud nacion (10).JPG En Cipolletti, una nueva temporada confirma la presencia del mosquito, aunque sin casos de transmisión. Sebastián Fariña Petersen

Presencia sostenida en barrios de Cipolletti

En Cipolletti, la dinámica se repite desde hace varias temporadas. Barrios como Manzanar, Milenium, Capellán y Santa Clara registran presencia del Aedes aegypti, detectada principalmente a través de ovitrampas colocadas por los equipos sanitarios. Sin embargo, Arezo fue claro al señalar que no hay evidencia de circulación viral. “Se sigue vigilando porque hay barrios que tienen presencia del vector y se observa si eso se está expandiendo a otros sectores. Creemos que sí, pero la capacidad de vigilancia en ciudades grandes como Cipolletti no es total”, reconoció.

El funcionario explicó que esta limitación no es exclusiva de la ciudad. “Esto pasa en todo el país. Imaginá ciudades como Buenos Aires, es imposible vigilar cada rincón. Llega un momento en que el mosquito se disemina y ahí se profundiza la sensibilización de la comunidad y las medidas de prevención”, sostuvo.

Vigilancia y trabajo preventivo

El monitoreo se realiza de manera sistemática mediante ovitrampas distribuidas en distintas localidades rionegrinas. Este sistema permite detectar la llegada del mosquito, su distribución geográfica y los momentos del año en que comienzan a aparecer las poblaciones. “Generalmente las poblaciones aparecen a principios del verano y pueden permanecer hasta el otoño”, explicó Arezo.

En ese marco, el enfoque sanitario cambia cuando el mosquito ya está instalado. “Ahí el trabajo es fuerte en prevención, en articulación entre municipios y el sistema de salud, para adelantarnos a posibles brotes”, indicó.

SFP Control de mosquitos dengue en cipolletto salud nacion (8).JPG Las autoridades de sanidad recomiendan controlar las piletas, renovar el agua de las mascotas y evitar estancamiento de agua en espacios. Sebastián Fariña Petersen

El antecedente de Neuquén

La preocupación regional se incrementó tras la confirmación de una segunda ovitrampa positiva en la ciudad de Neuquén. El Ministerio de Salud neuquino informó que, además del barrio Villa Farrell, se detectó presencia del mosquito en Mariano Moreno, lo que activó operativos de control focal y recorridas casa por casa.

Desde el área de Salud Ambiental neuquina remarcaron que, pese a la presencia del vector, no hay circulación del virus, una situación similar a la que hoy se observa en Cipolletti.

Recomendaciones clave para la comunidad

Ante este escenario, las autoridades sanitarias insisten en que la principal herramienta sigue siendo la prevención domiciliaria:

Evitar recipientes con agua estancada.

Mantener tanques tapados, piletas limpias y cloradas.

No acumular neumáticos a la intemperie

Renovar frecuentemente el agua de bebederos de mascotas

También, desde el área sanitaria recomiendan el uso de repelentes en los momentos de esparcimiento al aire libre.