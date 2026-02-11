Un hombre tomó una drástica decisión cuando la Policía fue a detenerlo

Estaba imputado por violencia de género y debía abandonar la localidad. Pero se atrincheró en su casa y cuando lo fueron a apresar se quitó la vida.

Personal de la Comisaría 15º de Valcheta participó en el operativo de detención junto a efectivos del COER, en el que el hombre buscado se suicidó.

Un hombre que estaba siendo investigado por una denuncia de violencia de género y tenía que cumplir pautas de comportamiento tomó una determinación trágica cuando la Policía lo fue a detener. El drástico hecho ocurrió este martes en horas de la tarde en Valcheta , la localidad rionegrina ubicada a poco más de cien kilómetros al oeste de Las Grutas, conocida como el Portal de la Línea Sur.

El vecino se encontraba en su casa ubicada en la calle Roca al 600, con lo que estaba incumpliendo una de las medidas cautelares que le habían impuesto, consistente en alejarse de la localidad para que no pudiera estar cerca de la víctima.

Las autoridades encargadas del control de las reglas detectaron la falta, pero que además se había atrincherado en la vivienda y no quería salir , incluso ante el pedido desesperado de su hija , según trascendió.

Fueron a detenerlo

Ante la reacción del vecino la Fiscalía requirió su detención y encomendó a efectivos de la Comisaría 15ta encabezados por sus jefes e integrantes del COER - Cuerpo Especial de Operaciones Especiales y Rescates-, que habían sido solicitados en la orden judicial.

El operativo comenzó cerca de las 14. Pero cuando los uniformados se presentaron en el domicilio se escuchó el estruendo de un disparo. Al ingresar encontraron al hombre sin vida y una escopeta, que se presume fue la que utilizó para quitarse la vida, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

De inmediato convocaron a profesionales del hospital, quienes constataron el fallecimiento. Lo mismo que al equipo del Gabinete de Criminalística para que realizara los trabajos periciales de rigor. Se habían iniciado actuaciones por “presunto suicidio”, lo que habría sido corroborado por los investigadores, por lo que el caso sería archivado.

Lo investigaban por violencia de género

El trágico desenlace provocó un gran estupor en la pequeña población, donde la gran mayoría se conoce. El hombre había sido denunciado durante los primeros días de este mes por violencia de género, que hechos que incluyeron agresiones con golpes de puño, por lo que estaba acusado por el delito de “lesiones agravadas”.

En principio le habían impuesto la prisión preventiva, pero luego se la morigeraron y le otorgaron la libertad con el monitoreo de una tobillera satelital. Además, tenía que marcharse de Valcheta, lo que no cumplió.