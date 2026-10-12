Las iniciativas fueron presentadas al Concejo Deliberante por la Delegación Municipal. El objetivo es establecer criterios de organización para diferentes espacios de Las Grutas.

Ampliación de la costanera y paseo gastronómico en Las Grutas: todos los detalles del nuevo proyecto

Las propuestas fueron elevadas al Concejo Deliberante por la Delegación Municipal de Las Grutas para poder fomentar la actividad comercial y el turismo en una de las playas más elegidas por los argentinos de cara a la temporada de verano 2026/2027 .

La serie de proyectos incluye el rubro de la gastronomía, reacreación, circulación y espacios designados para emprededores locales dentro del balneario.

La delegada municipal Patricia Galdames cumplió con la exposición del proyecto que queda a consideración del cuerpo legislativo para su análisis y tratamiento.

Uno de los proyectos contempla la intervención del tramo de la Costanera comprendido entre la Tercera y la Séptima Bajada, con el objetivo de ampliar la senda peatonal y facilitar la circulación de vecinos y turistas.

Esta iniciativa propone incorporar recorridos accesibles para personas con movilidad reducida y favorecer la convivencia de las familias que transitan hacia y desde la playa. Asimismo, se planteó trasladar el estacionamiento del frente costero hacia la vereda opuesta —con una disposición a 45 grados—, lo que requerirá estudios técnicos por parte del área municipal de Tránsito. La medida busca liberar de vehículos la franja costera y reducir la presión sobre la zona de acantilados.

Un Paseo Gastronómico Sustentable, ¿es viable?

Otra de las iniciativas propone crear un Paseo Gastronómico Sustentable sobre la avenida Golfo San Matías, en el sector de Punta Norte, destinado a la instalación de food trucks y otras propuestas gastronómicas.

El espacio estaría orientado a actividades como gastronomía, cervecería, pastelería y heladería, además de ferias, eventos especiales y propuestas culturales, siempre con autorización municipal.

La propuesta surge, entre otros motivos, de las dificultades que enfrentan los carros gastronómicos instalados en la Tercera Bajada, las plazas y distintos puntos del centro. Según informó el Municipio, la empresa EdERSA indicó que en algunos de esos sectores no existe factibilidad para brindar el servicio eléctrico.

El nuevo paseo funcionaría como una alternativa para reubicar esas unidades comerciales. El diseño prevé espacios de circulación accesible, sectores de permanencia, iluminación y gestión de residuos, con criterios de preservación de los médanos, la vegetación y los acantilados.

Su concreción dependerá de la aprobación técnica de la ubicación definitiva y de la factibilidad de los servicios.

Ordenar el paseo peatonal, una prioridad

La Delegación también presentó una propuesta para ordenar el uso de las peatonales Viedma y El Bolsón, en el marco de las ordenanzas municipales N.º 7335 y N.º 6742. El objetivo es organizar la ocupación del espacio público y evitar la superposición de rubros con los comercios establecidos en esos sectores.

El proyecto contempla delimitar áreas para artistas y espectáculos callejeros, además de establecer una planificación conjunta entre las áreas municipales de Comercio, Turismo, Cultura y Medio Ambiente.

Traslado de la calesita y mejoras en el Paseo de Artesanos

Por otra parte, la Delegación emitió un dictamen favorable para incorporar la Unidad Fiscal de la Plaza Luis Piedrabuena, destinada a la instalación de una calesita o carrusel infantil. La autorización definitiva dependerá de la intervención de las áreas municipales competentes.

La propuesta busca trasladar la calesita desde la Plaza Ramón Acuña para liberar ese sector y avanzar con el reacondicionamiento del Paseo de Artesanos Víctor Menjoulou.

El proyecto contempla nuevos puestos construidos con materiales sustentables y reciclados. La obra forma parte de las iniciativas previstas mediante el aporte comunitario de Southern Energy S.A. (SESA), empresa vinculada al proyecto de exportación de gas natural licuado en el Golfo San Matías, en el marco de un acuerdo con el Gobierno de Río Negro.

Por el momento, los proyectos deberán ser analizados y tratados por el Concejo Deliberante, mientras que algunas de las intervenciones también requerirán estudios técnicos, evaluación de servicios y autorizaciones municipales antes de su eventual ejecución.