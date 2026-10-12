Operativos policiales en Roca: un detenido tras atropellar a un policía y un auto secuestrado

La Policía de Río Negro desplegó intensos procedimientos de prevención que permitieron aprehender a un motociclista e incautar un vehículo con requerimiento judicial.

La Policía secuestró un auto que era buscado en Neuquén.

Efectivos de la fuerza provincial encabezaron intervenciones en distintas zonas de General Roca durante la jornada del domingo 11 de octubre . Las tareas de prevención derivadas del trabajo cotidiano arrojaron como resultado la detención de un joven tras una fuga que culminó con un efectivo herido, así como la ubicación de un vehículo requerido por la provincia vecina.

Ambos procedimientos contaron con la participación de diversas dependencias locales para garantizar el control vial y la seguridad pública.

El primer hecho tuvo lugar durante la madrugada del domingo en pleno casco urbano, cuando personal de la Comisaría 3° desarrollaba tareas preventivas y advirtió la presencia de una motocicleta sobre la calle Yrigoyen , entre Buenos Aires y Belgrano .

Al intentar identificar al conductor, el joven emprendió la huida circulando en contramano. Ante la maniobra, los uniformados iniciaron la persecución y alertaron a las demás unidades de la zona.

El seguimiento permitió acorralar al sospechoso en la intersección de Colombia y Líbano, donde intentaba escapar avanzando sobre la vereda a bordo de una Motomel S2. En ese lugar, un sargento descendió del patrullero para cerrarle el paso, pero terminó siendo embestido por el rodado.

Un hombre fue demorado por intentar llevase productos de un supermercado en General Roca.

A pesar de la caída de ambos al suelo, el personal policial logró reducir y aprehender al sospechoso. Producto del impacto, el efectivo sufrió un fuerte golpe en su mano izquierda. El conductor, de 21 años, quedó inmediatamente detenido y trasladado a la dependencia policial.

Tras la intervención de la Fiscalía de turno, se dio inicio a las actuaciones judiciales correspondientes por los delitos de lesiones, atentado y resistencia a la autoridad.

Secuestro de un auto buscado en Neuquén

En un procedimiento paralelo llevado a cabo durante la tarde del mismo domingo, personal de la Brigada Rural logró incautar un vehículo sobre la Ruta Provincial 6, en inmediaciones de la zona de la Termoeléctrica.

Durante los patrullajes preventivos habituales en la periferia roquense, los efectivos identificaron un Renault Sandero y procedieron a verificar su situación registral en la base de datos de la fuerza.

Al consultar el sistema, los uniformados constataron que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro vigente desde el 14 de agosto de 2026, solicitado por la justicia de la provincia de Neuquén. La medida estaba vinculada a una causa de carácter prendario por una garantía referida al automóvil.

El vehículo fue formalmente secuestrado e incautado en el marco de los operativos de fiscalización que la unidad especializada realiza en diversos puntos estratégicos de la localidad.