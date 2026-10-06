Llega un mega encuentro motoquero en Las Grutas: el valor de la inscripción y un recuerdo especial

Se espera la llegada de apasionados de Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y Chubut . El recuerdo del paso de La Renga en moto por la ciudad.

¿Vendrán al encuentro de motoqueros los integrantes de La Renga? En 2024 Chizzo tuvo un recordado paso por Las Grutas.

La costa rionegrina se prepara para vivir una auténtica fiesta sobre dos ruedas. Del 9 al 11 de octubre , la villa balnearia de Las Grutas será el epicentro del 1er Encuentro Turístico de Motociclistas , un evento de gran magnitud que promete revolucionar la región durante tres jornadas a puro motor, rutas escénicas y camaradería.

El evento convoca a motociclistas de distintos puntos del país, registrando la llegada de caravanas y participantes provenientes de Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y Chubut. Las expectativas son altas, ya que los organizadores buscan consolidar este espacio como un clásico de la agenda turística patagónica, combinando la adrenalina de los fierros con los atractivos naturales y la excelente gastronomía local.

Durante el fin de semana largo, los asistentes podrán disfrutar de rutas escénicas inigualables, recorrer los paisajes únicos de la costa atlántica y compartir momentos de camaradería.

La propuesta multimarcas reúne tanto a experimentados motoviajeros como a entusiastas que desean sumarse a una experiencia pensada para disfrutar en familia y con amigos, convirtiendo a Las Grutas en el punto de encuentro obligado de la comunidad motoquera nacional.

Costo de la inscripción y un recuerdo especial

La inscripción tiene un valor de $320.000 e incluye alojamiento, comidas, excursiones y distintas actividades. "No duermas, dale que será una verdadera fiesta", avisan por redes sociales.

El evento trae el recuerdo del ruidoso paso por la ciudad de Chizzo Nápoli, el cantante, guitarrista y líder de La Renga, la mítica banda de rock argentina. Lo hizo en febrero de 2024 junto a un grupo de amigos, motoqueros como él. Aprovechó el tiempo al máximo, visitó playas, fue al circo y comió un corderito patagónico al horno de barro.

¿Volverá ahora para el mega encuentro?