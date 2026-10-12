Qué pasó con el violento detenido por meterse a la casa de su ex y atacarla a golpes

Lo detuvo la policía luego de las agresiones, que le provocaron lesiones en el rostro a la mujer. También dañó un televisor y una computadora de la víctima.

Un hombre fue imputado por agredir a su ex pareja y causar daños en su casa.

Policías de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco de Cipolletti detuvieron a un hombre acusado de haber lesionado a su ex pareja a golpes, y por haber causado daños en la vivienda que ocupa junto a las hijas que tienen en común.

El procedimiento se realizó el miércoles de la semana pasada en un domicilio de la calle Villarino, a pocos metros de Alem. Cuando llegaron los efectivos encontraron un desorden generalizado en el lugar y entrevistaron a la mujer, quien presentaba una inflamación visible en el ojo derecho, y a su actual pareja, que no presentaba lesiones a simple vista.

Según relató la víctima, se encontraba en la casa junto a su novio y sus hijas menores cuando se presentó su expareja, padre de dos de las niñas. El hombre habría ingresado a la vivienda sin autorización por la puerta principal y comenzó a agredirla físicamente mediante golpes de puño en el rostro, para luego tomarla de la cabeza y arrojarla contra una ventana, provocando la rotura del vidrio y lesiones a ella en el rostro.

Pero además, producto del ataque, el sujeto también rompió un televisor marca LG de 43 pulgadas y una computadora marca HP, propiedad de la víctima. La situación fue contenida con la intervención de familiares y la rápida llegada del personal policial.

Ante lo ocurrido, los efectivos verificaron los sistemas informáticos y constataron que no existían medidas cautelares vigentes entre las partes. Además, se realizó la certificación médica de las lesiones, se tomaron entrevistas y posteriormente la mujer formalizó la denuncia penal.

El hombre, que vive en el barrio Santa Elena, fue aprehendido y, tras la intervención de la Fiscalía de turno, se dispuso mantener su condición de detenido. Asimismo, se dio intervención al Gabinete Criminalístico para realizar las pericias correspondientes sobre el lugar y los daños registrados.

Imputado con medidas cautelares

En una audiencia realizada en la sede judicial penal cipoleña, el sujeto fue imputado por el delito de “violación de domicilio, lesiones leves agravadas por ser cometidas contra una persona con la que ha mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género y daño, todo en concurso real”.

Si bien no quedó en prisión preventiva, le impusieron medidas cautelares para resguardar a la víctima. Entre ellas la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de distancia y la colocación de un dispositivo electrónico para el monitoreo por GPS.

Según surgió en el trámite judicial, que fue conducido por la jueza Sonia Martín, por los golpes, la mujer debió ser asistida en el hospital local, donde le certificaron lesiones en el rostro. El acusado fue asistido por la defensora Oficial Silvana Ayenao, mientras que la acusación estuvo a cargo de la fiscal Yesica Montenegro.