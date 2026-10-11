Pasaban la mañana juntos, discutieron y le dio una puñalada en la panza: Está en terapia intensiva

Ocurrió en el barrio 2 de Febrero. Tras el ataque, el acusado escapó, pero gracias a un video y testigos, lo atraparon. Lo imputaron y quedó en prisión preventiva.

La audiencia en la que le formularon los cargos al acusado se realizó este domingo por la plataforma zoom.

Un hombre fue imputado por haber intentado matar a un joven de una puñalada en la panza, en un hecho ocurrido el último jueves en el barrio 2 de Febrero, aledaño al Anai Mapu de Cipolletti. La víctima permanece internada en terapia intensiva del hospital Pedro Moguillansky en estado delicado.

Por el ataque fue detenido posteriormente un sujeto, a quien este domingo le formularon cargos por el delito de “homicidio en grado de tentativa”, con cuatro meses de prisión preventiva. Una cámara de video vigilancia y testigos fueron clave para considerarlo como el principal sospechoso.

Los fiscales Guillermo Ibáñez y Julieta Della Cha, informaron en la audiencia que el sangriento episodio ocurrió durante la mañana del pasado jueves 8 de octubre, alrededor de las 11 de la mañana.

Comenzó en los tribunales de Cipolletti el juicio contra el ex conductor radial acusado de violar a un menor de edad. Estefania Petrella

Según la teoría del caso, ambos hombres se encontraban compartiendo la mañana cuando se inició una discusión verbal que derivó en un enfrentamiento físico. En ese contexto, el acusado extrajo un arma blanca de fabricación casera y le asestó una puñalada en el abdomen a la víctima, de 27 años de edad, con la intención de quitarle la vida.

Se sacó el puñal enterrado y salió a pedir ayuda

El hombre herido logró retirarse la hoja metálica del cuerpo y caminó unos metros para pedir auxilio a su hermano, mientras el agresor huía del lugar. Minutos después, la víctima recibió asistencia médica de urgencia y fue derivado al hospital local, donde debió ser intervenido quirúrgicamente por lesiones graves en el estómago y el hígado. Actualmente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó los testimonios de familiares y vecinos que presenciaron la secuencia, actas policiales de la Unidad 45 del barrio Anai Mapu y los peritajes del Gabinete de Criminalística, que secuestró en el lugar el arma casera utilizada en la agresión.

Resultó clave para el avance de la causa el aporte de material audiovisual: por un lado, los registros de una cámara de seguridad de un comercio de la zona y, por otro, la grabación realizada con un teléfono celular por un testigo que circulaba por el lugar en un vehículo de trabajo. Estas imágenes permitieron corroborar la mecánica del ataque, la secuencia de la agresión y la posterior fuga del imputado.

Estefania Petrella

Fundado en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, la Fiscalía solicitó que se dicte la prisión preventiva del imputado por el término de cuatro meses.

Por su parte, el defensor oficial Marcelo Caraballo, quien asistió técnicamente al imputado, no objetó la formulación de cargos indicando que se encuentran cumplimentados los requisitos del Artículo 130. Sin embargo, cuestionó la medida cautelar indicando que en los dos días que su asistido estuvo en libertad no hubo reportes de amenazas y contactos con los testigos, por lo cual no está acreditado el riesgo de entorpecimiento. Como medida alternativa el defensor propuso una prohibición de acercamiento a la familia de la víctima y a los testigos, con monitoreo electrónico.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías Rita Lucía dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la medida cautelar tal cual lo solicitó la Fiscalía.