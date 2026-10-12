Investigan como presunto femicidio la muerte de una adolescente en Allen

Una menor murió tras ingresar al hospital de Allen. La Fiscalía investiga el hecho como presunto femicidio y demoró a su pareja.

La Justicia de Río Negro investiga el fallecimiento de una adolescente menor ocurrido durante la madrugada de este lunes 12 de octubre en la ciudad de Allen . La causa se tramita bajo la hipótesis de un posible femicidio .

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió en una vivienda del barrio Bagliani, en la zona sur de la ciudad. En el lugar, la joven habría mantenido una discusión con quien sería su pareja, tras lo cual debió ser trasladada de urgencia al hospital local por un familiar debido a la gravedad de su estado, según informó el sitio Inforo.

Al arribar al centro asistencial, los médicos de guardia constataron que la joven de 14 años de edad ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad y al Ministerio Público Fiscal.

Por las sospechas de un caso de femicidio, fue demorado quien era pareja de la joven. Archivo

Medidas judiciales y custodia del sospechoso

A partir de las primeras diligencias coordinadas en el lugar, un hombre que sería la pareja de la joven quedó demorado y permanece bajo custodia policial a disposición de la Justicia. Se aclaró que el muchacho no quedó en calidad detenido, y que fue trasladado a la Comisaría para realizar los trámites de rigor y tomarle una entrevista para que brinde su versión.

La investigación se encuentra en manos del Fiscal Marcelo Ramos de General Roca, quien ordenó diversas pericias preliminares para determinar las causas del deceso. Entre ellas dispuso el envío del cuerpo a la Morgue Judicial de General Roca para efectuarle la autopsia.

De acuerdo a los datos iniciales que trascendieron de fuentes vinculadas a la pesquisa, en el domicilio donde se habrían producido los hechos no habrían detectado signos de violencia que permitan avanzar, hasta el momento, hacia una hipótesis criminal. De todos modos la Fiscalía tiene la obligación de investigar el presunto delito más grave, femicidio en este caso. Los resultados de las pericias ordenadas y fundamentalmente la necropsia, establecerán la calificación y continuidad del expediente judicial. Hasta el momento no se han informado los resultados oficiales para establecer si el hecho encuadra definitivamente como femicidio.