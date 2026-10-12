La Secretaría de Cultura extendió hasta el 31 de octubre la convocatoria "Jóvenes Historietistas: Relatos de Nuestra Tierra". La inscripción se realiza por correo electrónico.

Se extiende el concurso provincial de cómics en Río Negro: Hasta cuándo se podrá participar

El Concurso Provincial de Cómics y Narrativas Gráficas " Jóvenes Historietistas: Relatos de Nuestra Tierra " forma parte del programa RN Territorio de Identidad y Patrimonio , impulsado por la Secretaría de Cultura de Río Negro reúne concursos, talleres y propuestas participativas para fortalecer las prácticas culturales, promover la memoria colectiva y poner en valor el patrimonio material e inmaterial de la provincia.

En este marco, “Jóvenes Historietistas: Relatos de Nuestra Tierra” , busca impulsar la creación de historietas y narrativas gráficas como formas de expresión artística y generar un espacio para que jóvenes de la provincia puedan contar historias desde sus propias miradas.

Las obras seleccionadas formarán parte de la antología “Historieta Rionegrina – Jóvenes Historietistas”, en formato impreso y digital. Además, las obras seleccionadas para la muestra integrarán una Muestra Itinerante de Historietistas Rionegrinos que recorrerá distintos espacios culturales, educativos y comunitarios de la provincia.

''Relatos de nuestra tierra"

Bajo el eje “Relatos de nuestra tierra”, se podrán presentar obras originales e inéditas sobre pueblos, memorias familiares y comunitarias, leyendas, paisajes, personajes, problemáticas sociales y ambientales, e incluso historias de ciencia ficción situadas en Río Negro. La propuesta está destinada a jóvenes de 12 a 30 años, nacidos o residentes en la provincia, sin publicaciones previas. Se puede participar de manera individual o en equipos de hasta dos integrantes.

El Director de Arte y Comunidad, Juan Pablo Montelpare expresó: "Queremos que más jóvenes se animen a contar sus historias y a mostrar lo que son capaces de crear. Río Negro tiene paisajes, personajes, memorias y experiencias que merecen ser contadas desde nuevas miradas. Este concurso es una oportunidad para transformar esas ideas en obras, publicarlas y hacer que circulen por toda la provincia".

Cómo y hasta cuando se podrá participar

Para participar, hay que enviar la obra con estas referencias:

Formato PDF

Tamaño de hoja A4

Extensión de entre una y ocho páginas más portada

Resolución mínima de 300 dpi

El correo habilitado es el siguiente: [email protected] y el asunto debe ser: "Concurso de cómics + nombre del autor, autora o representante del equipo". La iniciativa se mantedrá activa para los interesados hasta el 31 de octubre.

Qué se debe incluir

El envío debe incluir también:

Copia del DNI

Declaración jurada de autoría y autorización de uso para muestras y comunicaciones institucionales.

Se seleccionarán hasta ocho obras, cuyos autores recibirán una tableta gráfica y un diploma; además, podrán integrar una antología de historieta rionegrina y una muestra itinerante por espacios culturales, educativos y comunitarios.

¿Cómo se evaluarán las obras?

El jurado tendrá en cuenta: