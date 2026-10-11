Cuidados paliativos en Río Negro: una política pública pionera que garantiza acompañamiento integral

El Ministerio de Salud rionegrino destacó la consolidación de un programa público pionero que garantiza contención integral en toda la provincia.

En el marco del Día Mundial de los Cuidados Paliativos , el Ministerio de Salud de Río Negro remarcó la trayectoria de un programa provincial pionero en el país. La iniciativa surgió en el año 2001 en el Hospital Artémides Zatti de Viedma y, con el paso de los años, se expandió de forma sostenida hasta consolidar su presencia en todos los hospitales públicos del territorio rionegrino.

El abordaje está orientado a mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan enfermedades crónicas avanzadas y a brindar contención integral a sus familias. Si bien históricamente el servicio estuvo asociado al tratamiento del cáncer, en la actualidad la atención médica rionegrina alcanza a patologías respiratorias, cardíacas, renales, hepáticas y neurodegenerativas.

La asistencia está respaldada por el marco legal que otorgan la Ley Provincial 3.759 y la Ley Nacional 27.678 , normativas que garantizan un servicio de acceso libre, universal y gratuito. De este modo, las prestaciones se brindan independientemente de si la persona cuenta o no con cobertura de obra social, incluyendo a afiliados de IPROSS o PAMI .

Los hospitales de Río Negro brindan cuidados paliativos desde 2001.

Cobertura territorial y red interdisciplinaria

Para dar respuesta en cada región, la provincia opera a través de equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la medicina, enfermería, psicología y trabajo social. Asimismo, en las localidades de menor complejidad sanitaria funcionan unidades capacitadas específicamente en la materia para brindar formación continua y acompañamiento domiciliario.

A la labor presencial en territorio se suma la incorporación de herramientas tecnológicas mediante la red de Telecuidados Paliativos. Esta plataforma articulada permite coordinar intervenciones médicas entre profesionales de Cipolletti, General Roca, San Carlos de Bariloche, Viedma, Allen, Catriel, Río Colorado, San Antonio Oeste, Ingeniero Jacobacci, El Bolsón, Villa Regina y Choele Choel.

Capacitación continua y derechos garantizados

En el plano de la actualización profesional, el programa provincial sostiene un convenio de formación continua con la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, capacitando de forma permanente a los equipos locales en el abordaje de la cronicidad avanzada.

Respecto al alcance de esta política de salud, la Coordinadora provincial del programa de Cáncer y Cuidados Paliativos, Silvia Roldán, remarcó: "El programa en el sistema público es de acceso universal y basado en derechos, ya que los pacientes son atendidos tengan o no obra social".