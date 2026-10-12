Separar residuos, una lección que llegaría a las escuelas rionegrinas

Dentro de la Legislatura de Río Negro se trabaja con una propuesta integral con el fin de que los establecimientos de los tres niveles sumen contenedores diferenciados y señalización antes de que se depositen los residuos y fija un plazo de dos ciclos lectivos para completar la implementación.

El proyecto presentado demandaría el trabajo entre municipios, cooperativas de recuperadores, universidades y organizaciones civiles. En este sentido, se destaca que la enseñanza de la separación de residuos en origen y de la gestión - en su totalidad- de residuos sólidos urbanos tendría un lugar fijo en los contenidos curriculares de Río Negro .

La iniciativa es de los legisladores Marcela González Abdala , Martina Lacour y César Domínguez . En un nuevo artículo de la ley orgánica de Educación, se establecería que el Consejo Provincial de Educación incorpore esos contenidos “de forma sistemática y transversal” en los niveles inicial, primario y secundario, en todas sus modalidades.

La presentación del proyecto abre el debate legislativo sobre el papel del sistema educativo en la formación de hábitos ambientales y la gestión responsable de los residuos en Río Negro. Por el momento, la información difundida no precisa plazos de implementación, mecanismos de financiamiento ni detalles sobre la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de las medidas propuestas. Esos aspectos serán relevantes para determinar cómo podría aplicarse la iniciativa en los establecimientos educativos de la provincia.

Cómo se implementaría

El texto prevé que las escuelas implementen de manera progresiva sistemas de separación en origen, con contenedores diferenciados y señalización adecuada. El plazo máximo sería de dos ciclos lectivos desde la reglamentación, que el Poder Ejecutivo debería dictar dentro de los 90 días de la promulgación.

El proyecto también faculta a la autoridad de aplicación a celebrar convenios con municipios, comisiones de fomento, cooperativas de recuperadores urbanos, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Esos acuerdos servirían para facilitar el cumplimiento de la medida.

En los fundamentos, los autores señalan que en la provincia se desarrollan acciones de educación ambiental en establecimientos escolares. Sin embargo, afirman que no “siempre se encuentran sistematizadas ni garantizadas de manera uniforme en todo el territorio provincial”, y consideran necesaria una política pública que las institucionalice.

Los legisladores sostienen que “la educación se posiciona como una herramienta estratégica para generar cambios culturales profundos”. Según plantean, la escuela puede actuar como agente multiplicador y trasladar lo aprendido a los hogares y a la comunidad. Mencionan además la formación docente continua como una pieza clave.

La propuesta, afirman, se inscribe en la Ley Nacional 27.621 de Educación Ambiental Integral y se articula con la ley nacional 25.916 de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios. Los autores aseguran que su espíritu no es "meramente escolar, sino profundamente educativo y cultural".

La ESRN 161 de Cipolletti está cada vez más cerca de estrenar su edificio

La nueva escuela secundaria del Distrito Vecinal Noreste atraviesa la última etapa de construcción. Con una inversión provincial superior a los $1.400 millones, contará con modernos espacios educativos, deportivos y comunitarios.

La comunidad educativa de la ESRN 161 de Cipolletti está cada vez más cerca de cumplir un esperado objetivo: contar con un edificio propio. La construcción del nuevo establecimiento, ubicado en el Distrito Vecinal Noreste, atraviesa su etapa final y solamente resta completar algunos trabajos para concretar su habilitación.

La obra permitirá que los estudiantes y docentes abandonen los espacios prestados donde actualmente funciona la institución. El nuevo edificio incorporará aulas, instalaciones deportivas y sectores destinados a actividades comunitarias.

Qué falta para que la ESRN 161 se traslade a su nuevo edificio

El coordinador del Consejo Escolar de Cipolletti, Adrián Carrizo, explicó que la creación de la ESRN 161 respondió al incremento de la matrícula secundaria y a la necesidad de ampliar la oferta educativa en una ciudad que continúa creciendo.

En ese contexto, destacó que la nueva infraestructura permitirá resolver una de las principales dificultades que enfrenta la comunidad escolar desde su creación: la ausencia de instalaciones propias para desarrollar las actividades pedagógicas y garantizar mejores condiciones de aprendizaje.

“Lo que estamos viendo hoy ya son los pasos finales de ejecución de la obra. Estimamos que en poco tiempo más, una vez que terminemos con la conexión de gas, la escuela ya se pueda mudar a su edificio propio”, aseguró Carrizo.

Si bien las autoridades educativas manifestaron su expectativa de concretar el traslado próximamente, todavía no se confirmó una fecha oficial para la inauguración. La habilitación dependerá de que se complete la conexión pendiente y puedan finalizarse las tareas necesarias.