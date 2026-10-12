La escritora cordobesa presentará su libro en la sala Teatro este lunes a las 19.30. Toda la agenda de actividades de la Feria del Libro para este lunes 12.

Viviana Rivero presenta "Ellas" en la Feria del Libro: mujeres reales, historias que atraviesan el cuerpo

Este lunes la 21ª Feria del Libro de Cipolletti continúa su desarrollo en las instalaciones del Complejo Cultural Cipolletti (CCC), ofreciendo a miles de familias y visitantes una gran variedad de propuestas culturales con entrada libre y gratuita. El evento reúnes a escritores y artistas locales en torno a la lectura y la formación.

Tal como se había programado, esta tarde se presentará la reconocida autora Viviana Rivero presentará su libro " Ellas" . La cita es en la sala Teatro, a las 19:30 y será uno de los momentos más esperados de la jornada.

Ellas reúne relatos de mujeres que cuentan sus experiencias, sus momentos dulces y amargos, sus dolores, sus intuiciones y también sus formas de volver a empezar. Las historias son muy distintas entre sí: algunas son dramáticas y otras tienen humor. Hay relatos de abuso, separaciones, maternidad, intuición y vínculos, además de historias que recuperan hitos protagonizados por mujeres a lo largo de la historia.

Un caso que relata una dura experiencia

Una de las que más impactó a la autora es la de Annette, una joven alemana que, trabajando en una empresa, tuvo que atender a un jeque que llegaba para cerrar una operación millonaria. El hombre intentó "comprarla"y, al terminar la jornada, ella llegó a su casa y se puso a llorar. No lloró solo por la situación, sino porque sintió que los hombres que la rodeaban tampoco habían sabido defenderla como mujer. Al respecto, Rivero menciona que este hecho le resultó interesante por "el peso que tiene lo que la joven sintió".

El episodio condensa una de las preguntas que recorren el libro: qué significa ser mujer en diferentes contextos y cómo ciertas situaciones, incluso las que desde afuera podrían parecer menores, pueden dejar una marca profunda.

La intuición femenina

Otros relatos exploran lo que la autora llama intuición femenina. Uno cuenta la historia de una mujer que conoce a un hombre que le gusta, pero que le resulta inquietantemente parecido a su padre. Tras investigar, ambos descubren que son hermanos biológicos.

Más allá de la anécdota, Rivero encontró allí una forma de percepción que le interesa reivindicar: "La mujer intuye. Es algo más fino, una forma más fina de percibir determinadas cosas".

Entre las historias hay algunas especialmente difíciles, como la de una mujer que sufrió mutilación genital. Rivero trabajó a partir del testimonio de una modelo que había atravesado esa experiencia y decidió conservar en primera persona la descripción de lo sucedido.

En declaracione a otros medios, la autora reconoce la dificultad emocional y física. En este sentido define que: "Escribir es poner el cuerpo".

Esat experiencia refuerza una idea que atraviesa todo el libro: las historias no son solo información, sino que pueden producir una reacción corporal y emocional, incluso en quien no las vivió en primera persona.

Sobre la autora

Rivero nació en la ciudad de Córdoba y suma 17 libros publicados. Su historia personal está atravesada por dos mundos: la abogacía y la literatura. Durante más de diez años ejerció como abogada, hasta que una novela y un premio nacional de literatura la llevaron a tomar una decisión que cambiaría su vida. "Las vocaciones nos persiguen y nos atrapan en algún momento de la vida", sostiene.

Cómo conseguir las entradas gratuitas

Aunque la mayoría de las actividades son de acceso libre, algunas propuestas tienen cupo limitado y requieren retirar previamente una entrada.

Desde la Dirección General de Cultura informaron que las entradas gratuitas para las presentaciones de los autores destacados pueden retirarse desde este lunes 5 de octubre en la taquilla del Complejo Cultural Cipolletti.

La boletería funciona de lunes a viernes de 11 a 21, mientras que los sábados y domingos permanece abierta de 15 a 21.

Cómo se compone la grilla este lunes 12 de octubre

Sala Teatro

19:30 a 20:30: Viviana Rivero presenta su libro "Ellas."

Sala Visuales

17: "Auténtica", de Silvana Santarelli.

18: "Encontrar (me), mi viaje vocacional", de Laura Fernanda Salas.

19: "El Examen (Memorias de una estudiante promedio)", de Cecilia Conenna.

20:15: Charla "¿Es posible ser emprendedor?", con Jorge Alberto Herrera.

Sala Piazzolla

17: David Tapia presenta "Reminiscencias de amor Dormido".

18: Taller de música y memoria para adultos mayores, a cargo de Roberta Orlandini.

19:15: "Conversaciones", del dúo Maga y Laurel.

Cine

18 a 20: Soul.

20 a 22: El gran pez.

Escenario del parque