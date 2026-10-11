Por una cabeza, Cipo ganó y viajará a Mar del Plata con ventaja sobre Alvarado

La ciudad se paralizó con el partido del albinegro, que se impuso por la mínima en la ida de semifinales. Cristian González marcó el único gol de la tarde.

Cristian González grita su gol en La Visera. Cipo le ganó otra vez a Alvarado. Fotos: Omar Novoa

En Cipo todo es ilusión. Por la ida de semifinales del Federal A , fue claramente superior y le ganó 1-0 a Alvarado de Mar del Plata en La Visera . El albinegro necesitaba imponerse para viajar con chances reales de clasificación a La Feliz, ya que el rival tiene ventaja deportiva en caso de empate.

Cristian González, cerca del final del partido, anotó el único tanto de cabeza tras una jugada de Brandon Obregón. La figura del partido fue el arquero Bilbao , que tapó cuatro pelotas de gol, evitando una caída más grave de la visita.

El estadio estuvo colmado, con miles de personas que llegaron desde temprano para llenar las tres tribunas.

Fotos: Omar Novoa

Crónica de una tarde caliente

Cipo salió mejor que su rival y tuvo dos muy claras en la primera media hora. Nehuén García desde 25 metros y Leandro Vella dentro del área exigieron dos atajadas impresionantes de Bilbao.

Cuando el loca empujaba, llegó la primera polémica de la tarde. Federico Acevedo y Facundo Centurión se agredieron mutuamente en un córner, con la pelota en juego. Ambos quedaron en el piso y el arquero agarró el balón.

Rekers frenó el juego y luego de unos segundos expulsó a ambos jugadores.

Cuando retiraban en camilla a Centurión, hubo un altercado entre los jugadores de Alvarado y la policía. Los futbolistas visitantes empujaron a trabajadores de prensa y se agarraron con algún colaborador de Cipo.

Todo le vino bien a los de Mar del Plata, que frenaron el embate del local.

En el medio también vio la roja el siempre cuestionable Pablo Martel, DT visitante que de estos conflictos sabe mucho, como lo demostró en su bochornoso paso por Sarmiento de La Banda.

Después de los casi 10 minutos de parate, Cipo mostró carácter para seguir generando situaciones. Gonzalo Lucero y Andrés Almirón se multiplicaron para quitar en campo rival y atacar con verticalidad. Peralta tuvo la más clara tras un centro desde la derecha, donde Bilbao quedó pagando, pero su toque salió afuera del arco cuando éste ya estaba vacío.

Omar Novoa

Para el complemento, el local mantuvo la iniciativa y el rival solo intentó que pasara el tiempo. Con el ingreso de Nicolás Trejo por Piro y con Vella tomando las riendas del equipo, el Capataz se volcó en el campo rival.

La más clara fue a los 15' cuando un centro pasado de Lucero encontró a Trejo en el segundo palo, pero Bilbao tuvo otra gran atajada con sus piernas en una cancha que estaba difícil.

Sobre los 22', Tomás Fernández se anticipó en un córner desde la derecha y su toque se metía por arriba de Crespo, que reaccionó con una atajada fenomenal.

El partido se hizo frenético y no defraudó en cuanto a espectáculo.

Al toque, Vella desbordó por izquierda y su centro fue cortado a medias por Bilbao, pero en el rebote no la pudo meter Almirón en el área chica.

Antes de la media hora del segundo tiempo, Manchafico tuvo que bajar a un rival que se escapaba casi mano a mano y el árbitro Rekers le mostró amarilla.

Llegando a los 35', Germán Sosa, que entró muy acelerado y solo se dedicó a chocar, agredió a González con una piña en el piso y fue correctamente expulsado por Rekers.

En el 10 contra 9, la superioridad de Cipo se acentuó y así llegó el desahogo. El ingresado Brandon Obregón recuperó una pelota en campo contrario y tiró un centro bárbaro con pierna derecha. Por el medio del área apareció Cristian González con un cabezazo impecable al ángulo superior izquierdo de Bilbao, cuya volada hizo más lindo el gol.

"Cristian González"Por el gol del jugador de Cipolletti y hace explotar el estadio ante Alvarado. https://t.co/qiSqN0lbQ1 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 11, 2026

En los minutos finales hubo tiempo para otra atajada de Bilbao, la gran figura de la tarde y el responsable de que la serie siga abierta. Almirón se quedó con las ganas de anotar su gol y así llegó el pitazo final de Rekers.

En la otra semifinal, Olimpo y San Martín de Formosa empataron 1 a 1. Ceratto abrió la cuenta para la visita en el primer tiempo y Brian Guille lo igualó en el complemento.

Síntesis:

Cipolletti: Facundo Crespo; Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Bella, Gonzalo Lucero; Martín Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Alvarado: Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Facundo Centurión, Tomás Fernández y Cristian Gorgerino; Matías Mansilla, Tomás Federico, Ariel Castellano y Santiago Gutiérrez; Matías Pérez y Germán Cervera. DT: Pablo Martel.

Gol: ST 41 Cristian González (C)

Cambios: ST, al inicio, Nicolás Trejo por Yago Piro (C), 15 Nahuel Luna por García (C), 19 Germán Sosa por Cervera (A), 27 Pablo Hoffsteter por Makarte (A) y Maxi López por Lucero (C), 32 Enzo Vallejos y Brandon Obregón por Peralta y Vella (C), 37 Matías Pérez por Gutiérrez (A)

Expulsados: PT 28 Acevedo (C), Centurión (A).

Cancha: La Visera.

Árbitro: Fernando Rekers