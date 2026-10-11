Dijo que estaban bailando en una fiesta y un conocido la manoseó

Una mujer realizó la denuncia e imputaron al acusado. Pero luego hubo un acercamiento entre las partes más un pedido de disculpas, y la causa penal se extinguió.

Una mujer denunció que estaba en una fiesta y un hombre la manoseó mientras bailaban. Aceptó un pedido de disculpas y el acusado fue sobreseído.

Una mujer denunció a un conocido por haberla manoseado en una fiesta que se desarrollaba en un predio de Cipolletti. Los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del 19 de octubre de 2025 y el sospechoso, identificado con las siglas FCH, fue imputado por el delito de “abuso sexual”, en una audiencia realizada en marzo de este año.

La acusación presentada por la Fiscalía describe que se encontraban en la celebración -no se precisa donde fue- con un grupo de personas, entre las que se estaba el hombre apuntado, quien en un momento se acercó y le realizó “ tocamientos libidinosos e impúdicos” en la cola y la vagina, por encima de la ropa, sin mediar palabra.

Sin embargo, en una audiencia realizada a principios de este mes la Fiscalía y la Defensa le comunicaron a la jueza María Agustina Bagniole que requerían extinguir la acción penal y el sobreseimiento del hombre, debido a que habían alcanzado un acuerdo para aplicar un criterio de oportunidad , el método alternativo de resolución de conflictos.

Pedido de disculpas aceptado

Puntualizaron que en el acercamiento entablado, FCH, aún sin admitir su culpa, le efectuó un pedido de disculpas a la víctima, y ella las aceptó. Al entrar en el análisis del caso, la magistrada debía acceder al requerimiento dado que “las partes se habían expedido en el mismo sentido” y sólo tenía que resolver en esa línea, ya que “el sistema acusatorio que nos rige limita la actuación jurisdiccional a lo estrictamente peticionado por las partes”.

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En el dictamen, explicó que es la Fiscalía, como “titular de la acción pública”, quien define qué casos lleva a juicio y qué casos no. En este expediente, manifestó su voluntad de “no avanzar hacia la siguiente etapa a partir del acuerdo al que se arribó con la defensa”, en el que quedó expresada la voluntad de la denunciante para no darle continuidad a la investigación, pues “se conformaba con las disculpas brindadas” por el acusado.

Por otra parte, sostuvo que al realizar el control de legalidad de la propuesta no detectó fundamentos para rechazarla. Como consecuencia la jueza Bagniole resolvió declarar extinguida la causa penal iniciada contra FCH y dictó su sobreseimiento. Además, declaró en el fallo que -como se lo exige el Código Penal- el proceso judicial “no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar el imputado”.

A las piñas y tirones de pelo

Otro incidente se produjo en una fiesta, pero en Sierra Grande. Las protagonistas fueron dos mujeres que se enfrascaron en una pelea en el interior de un salón ubicado en el centro de la localidad. Una de ellas realizó una denuncia en la policía, por lo que se inició una causa contravencional por “agresiones”, con la intervención de la Justicia de Paz.

En la presentación declaró que el incidente se produjo el 9 de agosto último alrededor de las 6 de la madrugada en el local Umbrella. Precisó que estaba con un amigo y apareció la otra chica, quien la habría lanzado una catarata de insultos. Pasó. Pero poco después fue al baño y al atravesar un pasillo se volvieron a cruzar, y se produjo el incidente más violento porque, según afirmó, “sin mediar palabra” la mujer le dio un cachetazo. La denunciante reconoció que ella también reaccionó y la tomó de los pelos, pero aclaró que no la golpeó. Precisó que había otras personas que presenciaron lo ocurrido.

Al ahondar en el motivo del ataque, dijo que el conflicto se desató porque tiene una relación de amistad con la ex pareja de la acusada, quien adoptó una postura hostil a partir de la separación.

La causa fue enviada al Juzgado de Paz local, cuya titular, Carola Suárez indicó que no encontró “elementos objetivos suficientes que permitan acreditar, con el grado de certeza requerido para promover una imputación contravencional”. En consecuencia y ante la imposibilidad avanzar en una imputación que permita llegar a una sanción, la jueza resolvió mandar el expediente al archivo.