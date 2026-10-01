Dos chicas se encontraron en una fiesta y terminaron a las cachetadas y tirones de pelos: el insólito motivo

Una de ellas presentó la denuncia y se inició una causa contravencional. Sin embargo las pruebas eran débiles. Todo ocurrió en una localidad provincial.

Una mujer denunció que estaba en una fiesta y otra chica la insultó y la agredió. Sin embargo la Justicia de Paz no encontró pruebas para aplicar una sanción contravencional.

Dos mujeres protagonizaron una violenta pelea en el interior de un salón de fiestas de una localidad rionegrina. Una de ellas realizó una denuncia en la policía, por lo que se inició una causa contravencional por “agresiones”, con la intervención de la Justicia de Paz .

En la presentación declaró que el incidente se produjo el 9 de agosto último alrededor de las 6 de la madrugada en el local Umbrella, ubicado en la zona céntrica de Sierra Grande , la localidad ubicada en la costa atlántica rionegrina, muy renombrada último por los proyectos para exportar la producción de Vaca Muerta que congrega.

Precisó que estaba con un amigo y apareció la otra chica, quien la habría lanzado una catarata de insultos. Pasó. Pero poco después fue al baño y al atravesar un pasillo se volvieron a cruzar, y se produjo el incidente más violento porque, según afirmó, “sin mediar palabra” la mujer le dio un cachetazo. La denunciante reconoció que ella también reaccionó y la tomó de los pelos, pero aclaró que no la golpeó. Precisó que había otras personas que presenciaron lo ocurrido.

Al ahondar en el motivo del ataque, dijo que el conflicto se desató porque tiene una relación de amistad con la ex pareja de la acusada, quien adoptó una postura hostil a partir de la separación.

Falta de pruebas

Al analizar el caso y las constancias incorporadas, principalmente el relato de la denuncia, la jueza de Paz Carola Suárez indicó que no encontró “elementos objetivos suficientes que permitan acreditar, con el grado de certeza requerido para promover una imputación contravencional”.

Puntualizó en el hecho de que la denunciante refirió la “existencia de personas que habrían presenciado el episodio”, pero que no aparecen en el expediente los testimonios “que permitan corroborar sus dichos ni otros elementos independientes que permitan sostener suficientemente la imputación formulada”.

La magistrada explicó que “la sola existencia de una denuncia constituye un elemento inicial de conocimiento, pero no resulta por sí misma suficiente para tener por acreditada la responsabilidad contravencional de la persona denunciada, cuando no se encuentra acompañada de otros elementos objetivos que permitan superar el ámbito de la mera manifestación de parte”.

La denuncia fue tramitada en el Juzgado de Paz de Sierra Grande, donde se resolvieron medidas cautelares para contener a las partes. Gentileza

Además, resaltó que, según lo narrado en la acusación, el episodio habría derivado en una "confrontación física recíproca”, pues ella misma admite haber sujetado del cabello a su contrincante, aunque aclaró que no la golpeó.

“Tal circunstancia impide, con los elementos actualmente incorporados, efectuar una reconstrucción objetiva y suficientemente acreditada de la secuencia de los acontecimientos que permita atribuir responsabilidad contravencional exclusiva” a la chica denunciada.

En consecuencia y ante la imposibilidad avanzar en una imputación que permita llegar a una sanción, la jueza resolvió mandar el expediente al archivo. De todos modos advirtió que la decisión “no implica afirmar la inexistencia del episodio relatado por la denunciante, sino que obedece a la insuficiencia de elementos objetivos incorporados a estas actuaciones para sostener, en esta instancia, una imputación contravencional jurídicamente válida”.