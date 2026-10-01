La grilla de la celebración de Cervantes y detalles de la Fiesta de la Semilla de Alfalfa en Coronel Belisle
Río Negro, de fiesta. Mientras Cervantes festeja su 116 aniversario con una nutrida agenda, en el Valle medio también palpitan un encuentro con su tradición y producciones.
La provincia de Río Negro se prepara para vivir jornadas a pura emoción, cultura y encuentro popular. Tanto en el Alto Valle como en el Valle Medio, las ciudades Cervantes y Coronel Belisle ultiman detalles para llevar adelante convocantes festejos que pondrán en valor la identidad local, el trabajo de sus vecinos y la fuerza de la producción regional.
Por empezar, Cervantes celebrará su 116° aniversario con una nutrida agenda que se desplegará durante tres jornadas consecutivas: el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre. La propuesta reunirá a instituciones, emprendedores, talleres culturales y vecinos en torno a la música, la memoria y las tradiciones de la ciudad.
Te puede interesar...
El punto de partida será el viernes, con la inauguración de la muestra “La Comunidad Organizada”, el reconocimiento a emprendedores locales y las actividades del Museo del Centenario, espacios pensados para repasar la historia y el desarrollo de la localidad.
La agenda continuará el sábado 3 de octubre, cuando a las 18 se entreguen distinciones a vecinos destacados en el escenario mayor. Minutos más tarde, a las 18:30, se realizará la apertura oficial de los espectáculos y presentaciones artísticas en el predio del aniversario. La grilla contemplará también un espacio especial de reconocimiento a los productores del Portal Cervantes, la habilitación del Rincón Infantil y un cierre musical estelar protagonizado por Candu Domínguez y el reconocido artista urbano G Sony.
El domingo 4 de octubre concentrará las actividades centrales:
-
10:30: Izamiento de la bandera y ofrenda floral en la Plaza Primeros Pobladores.
14:45: Concentración para el tradicional desfile cívico-militar, programado para comenzar a las 15.
18: Exposición de los talleres culturales en el boulevard de la avenida San Martín (junto al Monumento a Malvinas) y apertura del escenario principal para el gran cierre festivo.
El gran broche de oro de la celebración estará a cargo de Santi Cairo, ex vocalista del grupo Yerba Brava, quien brindará el show principal de clausura.
Coronel Belisle jerarquiza la 23° Fiesta Provincial de la Semilla de Alfalfa
Por su parte, en el Valle Medio, Coronel Belisle ya palpita la 23° edición de la Fiesta Provincial de la Semilla de Alfalfa, que se llevará a cabo el domingo 11 de octubre en el predio de la Pileta Municipal.
A diferencia de ediciones anteriores, donde el evento se acoplaba a los actos del aniversario del pueblo, la gestión municipal encabezada por el intendente Diego Agüero decidió otorgarle una fecha propia para darle mayor relevancia y consolidarla en el calendario regional.
La fiesta rendirá un merecido homenaje a los productores y chacareros que día a día trabajan la tierra. Durante toda la jornada, las familias y visitantes podrán disfrutar de:
-
Desfiles y actos protocolares.
-
Patios gastronómico y cervecero.
-
Paseo de artesanos, feriantes y emprendedores.
-
Globa institucional y espectáculos artísticos en vivo.
De esta manera, ambas localidades rionegrinas reafirmarán sus raíces, celebrando el esfuerzo colectivo, la cultura y el trabajo que impulsan el crecimiento de la región.
Leé más
Dos chicas se encontraron en una fiesta y terminaron a las cachetadas y tirones de pelos: el insólito motivo
Doble choque bajo la lluvia: así fue la compleja remoción del camión en la Ruta 22
Gustavo busca a su madre biológica 43 años después de nacer en Allen: la historia que estuvo oculta durante décadas
Noticias relacionadas
Lo más leído