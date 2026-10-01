Enzo Fullone: "Río Negro tiene para mostrar mucho más de lo que todavía conocemos"

El senador Enzo Fullone visitó el stand de Río Negro en la Feria Internacional de Turismo (FIT) y destacó el potencial que tiene la provincia para atraer visitantes.

El senador nacional Enzo Fullone acompañó el despliegue y la promoción de la provincia de Río Negro en la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se desarrolla en el predio de La Rural de Buenos Aires y remarcó el valor de estos espacios para visibilizar la diversidad geográfica y cultural de la provincia. En su edición 30, la FIT reúne destinos, prestadores, empresas, profesionales y público general.

“Tenemos paisajes extraordinarios. Tenemos identidad, producción, cultura, experiencias y localidades con muchísimo para aportar a la economía local y regional . El desafío es que cada vez más personas las conozcan y que podamos construir una propuesta donde cada atractivo turístico no compita con el otro, sino que lo complemente”, expresó Fullone .

Además, el Senador hizo hincapié en la necesidad de superar esquemas de gestión fragmentados que han ajustado el desarrollo provincial durante más de una década. El turismo en Río Negro no puede entenderse como una actividad aislada, sino como un eslabón fundamental interconectado con el sistema productivo, industrial y de servicios de la región.

“Un turista que llega a Río Negro por un destino no debería encontrar allí un punto final, sino una puerta de entrada a toda una experiencia provincial. La cordillera puede vincularse con la estepa. Los valles con la costa. La gastronomía con la producción. La naturaleza con la cultura. Los grandes destinos turísticos con aquellos lugares que todavía necesitan ser descubiertos”, argumentó.

Durante su recorrido por los diferentes stands de la exposición, Fullone subrayó que Río Negro cuenta con paisajes y atractivos de nivel internacional que van mucho más allá de los destinos tradicionales. "La provincia tiene mar, cordillera, valles y estepa. Tiene destinos que ya cuentan con reconocimiento nacional e internacional, pero también tiene lugares que muchos argentinos, y hasta muchos rionegrinos, todavía no conocen", afirmó.

“Todo está relacionado. No podemos pensar el turismo por un lado, la infraestructura por otro y la energía o la producción primaria en carriles separados. Para que una localidad crezca, necesita conectividad, previsibilidad económica e inversión local. El turismo es una puerta de entrada que activa el comercio local, el transporte y el desarrollo socioeconómico de cada municipio”, explicó el legislador.

Para Río Negro, estos espacios representan una oportunidad concreta para dar visibilidad a sus paisajes, localidades, experiencias y productos, pero también para abordar el turismo desde una perspectiva más amplia.

“El desafío es avanzar hacia una integración regional de los atractivos, donde cada localidad pueda aportar aquello que la distingue y, al mismo tiempo, beneficiarse de lo que ofrecen las localidades cercanas. No se trata solamente de promocionar cada atractivo por separado, sino de lograr que todos formen parte de una misma propuesta turística”, concluyó Fullone.