La Feria del Libro ya se vive a pleno en Cipolletti: las mejores fotos del evento cultural
Tras la ceremonia inaugural del viernes, el de este sábado fue el primer gran día en el que los vecinos disfrutaron de las actividades gratuitas. Pase y vea...
La 21° Feria del Libro de Cipolletti, uno de los acontecimientos culturales más importantes de la ciudad y la región, ya se vive a pleno. Tras la colorida inauguración oficial del viernes, este sábado fue el primer día completo del destacado evento. Y allí estuvimos para registar las mejores imágenes.
Este año la Feria cuenta con la presentación de las siguientes propuestas, con acceso gratuito: 120 autores; 150 capacitaciones; 150 propuestas artísticas; 105 Stands; 138 propuestas artísticas literarias y talleres para escuelas; 70 presentaciones de libros, capacitaciones, charlas, cine y la participación de más de 80 escuelas con todos sus cursos.
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Además se suman dentro de la Feria dos eventos especiales como: Encuentro de Culturas (hasta el 12 de octubre); y Feria Semilla (Del 16 al 18 de octubre).
Invitados destacados
La Feria ofrece más de 200 actividades gratuitas, entre presentaciones de libros, charlas, talleres, capacitaciones, espectáculos y propuestas editoriales. Entre los invitados confirmados se encuentran:
- Viviana Rivero – presentación de Ellas (lunes 12, 19:30 h)
- Facundo Manes – charla “La ventaja humana en la era de la IA” (martes 13, 18:30 h)
- Eduardo Sacheri – presentación de Los días de la Constitución (1852-1880) (viernes 16, 20 h)
- Paulina Cocina – entrevista y recorrido en el cierre (sábado 17, 18:00 h)
- Este sábado se presentaron: Luis María Pescetti –espectáculo musical- y Diego Golombek – conferencia “¿Por qué hacemos lo que hacemos?”.
Retiro de entradas
Desde la Dirección General de Cultura, se informó que las actividades con cupo limitado, como la presentación de los autores destacados, requerirán retirar entradas gratuitas en la taquilla del CCC.
Horarios de la Boletería
- Lunes a viernes de 11 a 21 h
- Sábados y domingos de 15 a 21 h
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