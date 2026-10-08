Cambios en el tránsito de Cipolletti: qué calles estarán cortadas desde este viernes

Durante cuatro días habrá restricciones para circular por algunas calles del centro de Cipolletti debido a la Feria del Libro. Conocé los cortes y horarios.

Anuncian cortes de tránsito durante cuatro días desde este viernes en Cipolletti.

La ciudad se prepara para recibir una nueva edición de uno de los eventos culturales más importantes del año. La llegada de la Feria del Libro implicará modificaciones en la circulación vehicular durante cuatro jornadas consecutivas.

En este contexto, la Municipalidad de Cipolletti confirmó que se implementarán cortes de tránsito en las inmediaciones del Complejo Cultural Cipolletti ( CCC ), donde se desarrollará la 21° edición de la Feria del Libro, con numerosas actividades previstas.

Las restricciones comenzarán este viernes 9 de octubre y se extenderán hasta el lunes 12 inclusive. Según informó la Secretaría de Fiscalización, los operativos se realizarán diariamente entre las 16 y las 23 , aproximadamente.

El objetivo de las medidas es garantizar la seguridad de los asistentes, facilitar el desplazamiento de los peatones y ordenar la circulación en una zona que registrará una importante concurrencia de vecinos durante el fin de semana largo.

Las carpas ya se encuentran montadas en la explanada del CCC.

¿Qué calles estarán cortadas por la Feria del Libro de Cipolletti?

Desde el área municipal de Fiscalización detallaron que el principal corte se implementará sobre calle Fernández Oro, en el tramo comprendido entre 25 de Mayo y Villegas, frente al sector donde se desarrollará el evento cultural.

La interrupción del tránsito afectará distintos cruces de ese corredor, por lo que los automovilistas deberán considerar recorridos alternativos para desplazarse por las inmediaciones del Complejo Cultural Cipolletti durante los horarios establecidos por las autoridades municipales.

Los puntos donde se realizarán los cortes serán las intersecciones de Fernández Oro y 25 de Mayo, Fernández Oro y Belgrano, y Fernández Oro y Villegas, según el esquema informado oficialmente por el Municipio.

Sin embargo, desde la Secretaría de Fiscalización aclararon que el ingreso al centro de la ciudad por calle 25 de Mayo permanecerá habilitado, una alternativa importante para quienes necesiten circular por el sector durante las jornadas.

De esta manera, las restricciones se concentrarán sobre Fernández Oro y sus intersecciones, mientras que el Municipio buscará mantener alternativas de circulación para reducir las complicaciones que puedan producirse por la concentración de visitantes.

Estefania Petrella

Habrá inspectores de tránsito durante las cuatro jornadas

Para garantizar el cumplimiento de las restricciones, personal de la Dirección de Tránsito permanecerá en los sectores afectados durante los horarios establecidos, con tareas de prevención, ordenamiento vehicular y asistencia a quienes circulen por las inmediaciones.

Los agentes municipales también tendrán la responsabilidad de orientar a los conductores sobre las alternativas disponibles, además de brindar seguridad a los peatones que se acerquen al Complejo Cultural para participar de las diferentes propuestas programadas.

Primer día de la Feria del Libro

La apertura oficial comenzará a las 19:30 en el Parque del Complejo Cultural Cipolletti (CCC), con la participación de 20 artistas de distintos puntos del Valle.

El inicio tendrá una puesta en escena especial con proyecciones, mapping y música en vivo. A las 20 se realizará el tradicional corte de cinta y quedará formalmente inaugurada la Feria.

Luego, a las 20:30, el acto protocolar se trasladará a la Sala Teatro del CCC, donde se presentará el espectáculo “Abrí tu mente”.

La propuesta plantea un recorrido por la historia de la humanidad a partir de tres conceptos: la curiosidad, la creatividad y la necesidad de comprender el mundo.

Estefania Petrella

Más de 200 propuestas durante diez días

La Feria se desarrollará desde el 9 hasta el 18 de octubre y tendrá una agenda especialmente amplia.

Durante esta edición habrá:

120 autores.

150 capacitaciones.

150 propuestas artísticas.

105 stands.

138 propuestas artístico-literarias y talleres para escuelas.

70 presentaciones de libros, charlas, capacitaciones y cine.

La participación de más de 80 escuelas con todos sus cursos.

Todas las actividades serán gratuitas. Además, la programación incluirá dos eventos especiales: el Encuentro de Culturas, que se desarrollará del 9 al 12 de octubre, y la Feria Semilla, prevista del 16 al 18.