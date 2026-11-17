Tras más de un año de obra y luego de "contratiempos" que ralentizaron los trabajos, la obra integral de l noroeste de la ciudad ya tiene definiciones.

El Municipio definió fechas para culminar los trabajos de la rotonda de Santa Cruz y San Luis en Cipolletti.

La obra vial de San Luis y Santa Cruz , considerada una de las intervenciones más importantes para mejorar la circulación en el noroeste de Cipolletti , continúa avanzando después de más de un año de ejecución. Aunque inicialmente estaba previsto que los trabajos finalizaran en seis meses, distintos inconvenientes provocaron demoras y obligaron a extender los plazos establecidos.

Con una inversión superior a los $990 millones , el proyecto comenzó en julio de 2025 y contemplaba un plazo de ejecución de 180 días corridos. Sin embargo, transcurridos más de 16 meses desde su inicio, todavía quedan intervenciones pendientes para completar la totalidad de la obra.

En diálogo con LM Cipolletti , el director de Obras Públicas municipal, Gustavo Zovich , confirmó que la nueva fecha prevista para finalizar los trabajos es antes de que finalice el 2026. La expectativa oficial es completar para entonces los sectores que todavía requieren intervenciones.

Qué trabajos faltan para terminar la rotonda de San Luis y Santa Cruz

Según explicó Zovich, las tareas pendientes están concentradas en puntos específicos del proyecto, principalmente vinculados con infraestructura eléctrica y conexiones viales que todavía necesitan completarse para dar por finalizada la intervención.

Uno de los trabajos que resta ejecutar es el retiro de una columna perteneciente a Edersa, ubicada en la intersección de Rivadavia y Mariano Moreno. Esta infraestructura forma parte de los obstáculos que condicionaron el desarrollo de las tareas.

Además, el funcionario precisó que todavía deben completarse dos accesos de extensión reducida. Uno corresponde al ingreso hacia calle Moyano, mientras que el segundo comprende la conexión desde Moyano hacia Saavedra, sectores incluidos dentro del proyecto vial.

La finalización de estos tramos permitirá completar las conexiones previstas en una intervención que busca mejorar la circulación vehicular en un sector estratégico de la ciudad, caracterizado por el movimiento cotidiano de automovilistas y vecinos.

El papel de Edersa en las demoras de la obra

Las dificultades vinculadas con la infraestructura eléctrica no son nuevas. Durante el desarrollo del proyecto, desde el Municipio ya habían señalado que la presencia de columnas pertenecientes a la distribuidora eléctrica representaba uno de los factores que ralentizaban el avance.

La falta de dinamismo de la empresa para resolver las intervenciones necesarias, condicionó el cronograma original y contribuyó a prolongar los trabajos más allá del plazo inicialmente anunciado.

En septiembre, las autoridades municipales habían informado que la rotonda de San Luis y Santa Cruz ingresaba en su etapa final. Sin embargo, dos meses después, todavía quedan tareas puntuales antes de considerar concluida la obra.

A estos inconvenientes se sumaron problemas con antiguas cañerías de agua. Durante septiembre, las tareas de compactación del suelo provocaron daños en tuberías existentes, lo que obligó a realizar reparaciones antes de continuar con la pavimentación.

También preparan la parquización del sector

Otra de las novedades confirmadas por Zovich está relacionada con los espacios verdes. El Municipio inició el proceso de contratación para ejecutar la parquización del corredor comprendido entre Mariano Moreno, San Luis y la rotonda de Santa Cruz.

Esta intervención forma parte de las obras complementarias contempladas en el proyecto original, que incluye mejoras en el alumbrado público, señalización vial, pavimentación y adecuación del sistema de drenaje pluvial del sector.

El proyecto también contempla la apertura de calles y nuevas conexiones entre barrios, con el objetivo de reorganizar el tránsito en el noroeste cipoleño y mejorar los accesos hacia las principales arterias de circulación. Con estos trabajos, el Municipio confía que el próximo 8 de diciembre esté concluida la obra.