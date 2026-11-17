La Iglesia Primitiva de Jesús en Argentina realiza cuatro días a la semana una Feria Solidaria de Ropa Económica, a beneficio del Comedor Ubuntu, de Ferri.

Por iniciativa de la Iglesia Primitiva de Jesús en Argentina, se está concretando una Feria Solidaria de Ropa Económica y, con lo que se recauda, se compran alimentos e insumos para el funcionamiento del Comedor Ubuntu, del barrio Ferri.

En una muestra de compromiso efectivo, la Iglesia Primitiva de Jesús en Argentina, perteneciente al culto evangélico, está llevando adelante una iniciativa solidaria para ayudar al funcionamiento del Comedor Ubuntu, ubicado en el asentamiento de las vías del barrio Ferri. Al efecto, la institución religiosa viene concretando una Feria Solidaria de Ropa Económica para con lo recaudado aportar al comedor.

La iniciativa fue dada a conocer por el pastor Sergio Martínez, quien, a través de un texto hecho público, dio cuenta de la propuesta. "La solidaridad nos une", se enfatiza en el escrito.

"Sabemos que hoy muchas familias atraviesan momentos difíciles y que sostener un comedor requiere mucho esfuerzo y colaboración", se indica en el documento y se enfatiza que, por eso, " desde nuestra iglesia decidimos sumar nuestro granito de arena, organizando una Feria Solidaria de Ropa Económica, con prendas usadas en buen estado que recibimos mediante donaciones y ofrecemos a precios muy accesibles".

Con lo recaudado en la Feria Solidaria de Ropa Económica, que organiza la Iglesia Primitiva de Jesús en Argentina, se adquieren alimentos y otros insumos para el funcionamiento del Comedor Ubuntu, del barrio Ferri.

Así las cosas, "todo lo recaudado se destina a la compra de carne y otros alimentos e insumos que hacen falta para que el comedor pueda continuar brindando asistencia a quienes concurren".

"Esta propuesta nace del deseo de ayudar, compartir y trabajar juntos. Creemos que cuando una comunidad se une, puede lograr grandes cosas", se afirma y, luego, se dan detalles sobre cómo se puede colaborar.

Visitar y comprar alguna prenda en la Feria

Ayudar se puede "acercando donaciones de ropa en buen estado, visitando nuestra feria y comprando alguna prenda, compartiendo esta iniciativa con otras personas" y aportando "alimentos o insumos para el comedor".

Es que "cada aporte, por pequeño que parezca, tiene un gran valor". Además, "no se trata solamente de vender o comprar ropa, sino de transformar la solidaridad en alimentos y acompañamiento para quienes lo necesitan".

Para consultas y donaciones, el contacto se puede efectuar comunicándose al celular 299 6110442. "Cuando nos unimos para ayudar, la solidaridad se convierte en esperanza", se afirma en el texto. La Feria Solidaria funciona en la ex gomería Al Toke, en Mengelle y Arenales, los miércoles, jueves, viernes y sábados, desde las 14.30 hasta las 20.

Alimentos e insumos para el comedor

En tanto, en diálogo con LMCipolletti, el pastor Martínez indicó que su iglesia procura ayudar al Comedor Ubuntu, de Ferri, llevando adelante la feria en un local de calle Mengelle, donde "vendemos ropa usada en buen estado a precios solidarios. Y la plata que se obtiene es para la comida del comedor, para comprar carne, para comprar las cosas que se necesitan".

El religioso manifestó que en el comedor solidario se viene observando que "no hay muchas donaciones ahora" para sostener el funcionamiento, por lo que le urge contar con colaboración para sostener su actividad.

Muchos chicos necesitan ayuda

"Bajaron las donaciones y ahí hay muchos chicos que necesitan realmente la labor del comedor. Por eso, le buscamos la vuelta y ayudamos de esta forma", remarcó Martínez.

El Comedor Ubuntu Ferri viene desplegando desde hace muchos años su labor solidaria, bajo la conducción de la referente social y barrial Mónica Genen. La dirigente ha alertado, en otros momentos, de las cada vez mayores dificultades que el emprendimiento solidario ha debido enfrentar para cumplir su misión. Lamentablemente, cuando no se pueden conseguir los alimentos para preparar las comidas o las garrafas de gas para cocinar, no se puede brindar la asistencia alimentaria que muchas personas, principalmente niños, necesitan.