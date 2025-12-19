Vendió su negocio para abrir un comedor tras "un mensaje de Dios" y necesita donaciones para la mesa navideña

Susana lamenta que por ahora “no tenemos ni un pan dulce” pero confía en la generosidad de los vecinos y no pierde la fe. ¿Cierra a fin de año?

Susana Gutiérrez, una vecina solidaria que necesita donaciones para los más necesitados en estas fiestas.

En el peor momento, Susana Gutiérrez siempre ayuda a todos, pero ahora ella necesita de los demás para continuar con una gran obra solidaria. La generosa mujer que fue capaz de vender su propio negocio para abrir un comedor “tras un mensaje de Dios” , está muy angustiada ya que debido a la falta de donaciones y la difícil situación económica corre riesgo la clásica entrega de bolsas navideñas para más de 200 personas que con esos alimentos “zafan” las noches del 24 y 31 de diciembre. Y también está en peligro el mismismo comedor que, salvo un milagro, se encamina a cerrar sus puertas .

"El Jireh" junto a su equipo de tres personas funciona en la calle Defensa 4125, entre La Garza y El Gavilán, General Roca . Allí asisten a más de 80 personas por día , entregando viandas a quienes se acercan al lugar.

El comedor-merendero abrió sus puertas hace cinco años, cuando Susana decidió vender todo el mercadito que había puesto en su casa y destinar el dinero de la venta de heladeras, freezers y mercadería para ayudar al prójimo durante la pandemia.

merendero Roca

Respecto al porqué de su decisión, Susana reveló que vivió una experiencia espiritual: “Estaba una mañana atendiendo mi negocio y sentí que Dios me dio el mensaje de ayudar a la gente con la comida”.

No tiene “ni un pan dulce” este año…

Para la próxima Navidad, Susana lamenta que “no tienen ni un pan dulce” y espera la solidaridad de toda la región para lograr armar las bolsas navideñas. Más de 200 personas, entre familias, adultos mayores que viven solos y gente en situación de calle, se han acercado al merendero a solicitar ayuda para estas Fiestas.

Las donaciones, consigna el sitio ANR, se recibirán hasta el 22 de diciembre, con la idea de poder entregar las bolsas de la cena navideña el 23. “No queremos que en nuestro barrio existan mesas vacías”, comenta Susana, quien solicitó la colaboración de los vecinos: donaciones de pollo, gaseosas, jugos, pan dulce, budín, garrapiñadas y verduras.

“Todos los días viene gente a pedir, no solo comida, sino zapatillas, ropa y hasta consultas sobre situaciones que nos exceden”, comenta la fundadora, quien junto a tres colaboradores se encarga de cocinar y repartir las viandas en su casa y por las calles del barrio.

Respecto a cómo se mantuvo en pie estos años, aclara que no pertenece a ninguna agrupación política ni recibe ayuda oficial, "más que las donaciones de los propios vecinos de la ciudad" indicó Gutiérrez.

El comedor corre peligro de cerrar sus puertas ante la falta de donaciones

A pesar de que su idea era cerrar cuando terminará la cuarentena, el pedido de la gente para que no dejase de ayudar la conmovió y decidió seguir adelante. Pero en un año “terrible para el comedor” Susana, junto a su equipo, informaron que el comedor cerrara sus puertas a fin de año de uno de los comedores más importantes de Río Negro.

“Nos aumentó mucho el gas, y por la situación económica del país… Casi no recibimos donaciones y mantener esto solo de nuestro bolsillo se vuelve imposible”, comentan como principales razones del cierre.

Quienes deseen comunicarse con el merendero o realizar donaciones de cualquier tipo, podrán hacerlo vía la pagina de Facebook "Comedor Merendero Solidario", llamando al número 298-4782372 o mediante el alias susana22920, a nombre de Susana Mónica Gutiérrez.