Polémica en el CET 9: Qué dijo Educación sobre la donación rechazada

Desde el Consejo Escolar explicaron los motivos por los que no se concretó el ingreso de la maquinaria industrial. Estudiantes aseguran que eran necesarios.

La polémica por la donación de maquinaria industrial al Centro de Educación Técnica 9 (CET 9) de Cipolletti sumó la respuesta de las autoridades educativas. Desde el Consejo Escolar explicaron que el ingreso de los equipos no se concretó por razones logísticas y edilicias, y negaron que haya existido una negativa institucional.

El caso tomó relevancia la semana pasada, cuando alumnos y docentes del CET 9 denunciaron que una importante donación de tres tornos y una fresadora había sido rechazada por la directora del establecimiento . La empresa que ofreció el equipamiento decidió finalmente derivarlo a otra escuela, lo que generó malestar y pedidos de explicaciones.

Ante el reclamo estudiantil y la difusión pública del conflicto, la coordinadora del Consejo Escolar, Beatriz Constantinidis, brindó detalles sobre la situación y aclaró que no se trató de una decisión arbitraria. Según sostuvo, la maquinaria debía evaluarse previamente por su tamaño, el espacio disponible en el edificio y las obras en ejecución.

Camion con donacion cet 9

“No estábamos al tanto de la donación”

Constantinidis aseguró que desde el Consejo Escolar no habían sido informados previamente sobre la entrega de las máquinas. “Nosotros nos enteramos ese mismo día. La gestión la venía llevando adelante el cuerpo directivo y los docentes de los talleres”, señaló.

La funcionaria explicó que, si bien se valora mucho la voluntad de donar equipamiento, en este caso se trataba de maquinaria industrial de gran tamaño, por lo que era necesario considerar varios aspectos antes de incorporarla al edificio.

“El CET 9 está en plena etapa de obras, y además es una escuela con historia, que acaba de cumplir 50 años. Hay que poner todo en balance: su estructura, el espacio disponible, la manera de ingresar los equipos. Son detalles que hay que tener en cuenta y trabajar en conjunto antes de recibir algo así”, indicó.

Contexto del conflicto

La situación generó malestar entre los alumnos, quienes expresaron su descontento luego de que la empresa que ofreció los equipos decidiera finalmente donarlos a otra institución. Según relataron, los tornos y la fresadora fueron trasladados hasta el establecimiento, pero no pudieron ser ingresados por falta de autorización.

“La empresa llevó los tornos y una fresadora, pero no había nadie para recibirlos. El portón lo abrieron unos obreros que estaban trabajando en las refacciones, porque la directora no se hizo presente. Su excusa fue que faltaban papeles y actas, algo que nunca se pidió en 30 años”, había contado Priscilla Álvarez, presidenta del Centro de Estudiantes, en diálogo con LMCipolletti.

cet 9 (3).jpg Frente del colegio técnico CET 9.

Los estudiantes cuestionaron que la decisión de la directora hizo que se perdiera una oportunidad importante para modernizar los talleres del colegio. “Por un tema de ego, por decir que no se comunicaron con ella primero, se perdieron los tornos. Era equipamiento nuevo, que necesitábamos mucho”, sostuvo la joven.

Expectativa por una resolución

En el CET 9 cursan cientos de alumnos que se forman en especialidades técnicas, y muchos de ellos señalaron que los equipos con los que trabajan tienen varios años de uso. “Desde segundo a sexto año usamos las mismas máquinas, muchas están deterioradas. Esta donación nos iba a permitir trabajar mejor”, lamentaron.

Mientras tanto, el Consejo Escolar adelantó que evaluará lo ocurrido y que se buscará garantizar que futuras donaciones puedan concretarse de manera ordenada. “Toda colaboración es bienvenida, pero debe canalizarse adecuadamente, con planificación y en coordinación con las distintas áreas”, expresó Constantinidis.