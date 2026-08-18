Día del Niño: Aluvión Estudiantil y el Comedor Ubuntu Ferri festejaron a lo lindo y con amplia concurrencia

Cada uno por separado, la agrupación universitaria Aluvión Estudiantil y el Comedor Ubuntu Ferri concretaron el domingo festejos por el Día del Niño.

Se conmemoró en todo el país este domingo 16 el Día del Niño, una de las fechas más lindas del calendario. En Cipolletti, la agrupación universitaria Aluvión Estudiantil y el Comedor Ubuntu Ferri festejaron con gran éxito la hermosa jornada.

Arrancó el calendario de festejos por el Día del Niño , gracias a la solidaridad y la generosidad de muchas personas que donaron y aportaron para que las celebraciones previstas puedan llevarse adelante. Entre las distintas actividades efectuadas, se contaron una realizada por la agrupación universitaria Aluvión Estudiantil en las 432 Viviendas y otra organizada por el Comedor Ubuntu Ferri .

El Día del Niño se cumplió este año el domingo 16 y en la jornada los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) que militan en Aluvión Estudiantil y participan de los Centros de Estudiantes de Ciencias de la Educación y Psicología y de Ciencias Médicas eligieron celebrar la fecha en el gimnasio de las 432 Viviendas.

En la actividad, ayudaron los padres de los niños y niñas y también vecinos que colaboraron con su tiempo y predisposición para hacer del festejo todo un logro de alegría y divertimiento. Fueron alrededor de 200 chicos y chicas los que se acercaron y pudieron disfrutar de los dulces, las golosinas, la repostería dulce, el chocolate caliente, los juegos lúdicos, los peloteros y la música y reírse con las personas vestidas con disfraces de payasos y otras caracterizaciones divertidas.

La agrupación universitaria Aluvión Estudiantil realizó un festejo por el Día del Niño, llamado también Día de las Infancias, en el gimnasio de las 432 Viviendas, con una gran concurrencia.

Los pibes y pibas pudieron deleitarse con la merienda que se les preparó con todo lo rico y necesario y, para más felicidad y maravilla, recibieron juguetes y "sorpresitas" con golosinas, como para que en sus casas pudieran completar la jornada con la dicha que merecen.

Ahora, Aluvión Estudiantil tiene programado continuar con los festejos el viernes 21 de agosto en el barrio Ferri, en el extremo noroeste de la ciudad, en tanto que cerrará las celebraciones de este año el domingo 30 en el barrio La Paz, en el extremo norte de calle Mengelle.

Una linda tarde del Día del Niño

Sofía Maldonado, dirigente y estudiante de la facultad de Ciencias Médicas, manifestó que la del domingo fue "una tarde muy linda del Día del Niño, la verdad, una tarde de juegos en la que también tuvimos merienda y sorpresas para los chicos". Para las actividades lúdicas, se dividió a los peques en grupos, que se distinguían con colores diversos y con distintos profesores. En cada uno de los grupos, se realizaron hasta ocho juegos.

En los festejos efectuados en las 432 Viviendas, no faltaron los payasos y las personas disfrazadas de forma divertida y colorida para diversión lúdica de los niños y niñas.

También se dispusieron de dos stands, uno de ellos para que los peques puedan pintar y dibujar y el otro para que se maquillen y se hagan dibujitos en la cara, con peinados bien llamativos y divertidos.

Comedor Ubuntu, en su salón propio

Este domingo 16, también hubo un hermoso y muy concurrido festejo del Día del Niño en la toma de las vías de Ferri. Allí, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Comedor Ubuntu Ferri, se hicieron presentes cerca de 150 niños y niñas, acompañados por sus padres y otros familiares. Y todos, tanto los peques como los adultos, disfrutaron de las ricas comidas dulces preparadas para la ocasión y de los juegos y otras actividades que se prepararon para pasarla de la mejor manera posible, de maravillas.

Los integrantes del Comedor Ubuntu Ferri se esforzaron para dar un hermoso y bien dispuesto festejo por el Día del Niño.

La referente Mónica Genen destacó que, gracias a la solidaridad y la ayuda de los vecinos y vecinas de Cipolletti, "se pudo realizar una gran cantidad y variedad de cosas para los chicos".

Mencionó como ejemplos las donaciones de juguetes casi nuevos que concretó un abogado, juguetes que pertenecían a su propio hijo, y los juguetes y otros elementos indispensables para la celebración que aportó el Club de Leones Trekan. También refirió las ayudas que brindaron los integrantes de la agrupación Los Cuervos, peña futbolera cipoleña del Club San Lorenzo de Almagro, y la gente de la estación Puma de Global Oil.

Una joven emprendedora, a su vez, colaboró con una "cascada de chocolate", que es un dispositivo que permite mantener el chocolate derretido, haciéndolo circular a través de varios niveles verticales, por los que el chocolate cae en forma de cortina fluida, en la que se pueden sumergir deliciosamente diversos alimentos. "Fue toda una novedad, muchos nunca habían visto algo así", enfatizó Genen.

Tortas y budines caseros

Los pibes y pibas presentes se deleitaron con el chocolate y, muy especialmente, con las tortas y los budines caseros aportados por Laura y Silvia Quintana, hijas del célebre Luisito Quintana.

Genen indicó que este año el festejo del Día del Niño, con casi 150 peques participantes, no fue tan concurrido como en años pasados. Se debió a que, en esta ocasión, en Ferri se efectuaron varios agasajos más a los niños y niñas, por lo que sus padres pudieron elegir adónde concurrir. De lo más lindo fue, como en tantos festejos anteriores, que los chicos pudieron llevarse bolsitas con dulces y golosinas para sus casas.

La alegría y las risas y sonrisas de los pibes y pibes son un regalo del alma para los integrantes del Comedor Ubuntu Ferri y para las personas que colaboraron solidariamente con el evento.

La referente expresó que la organización de los festejos "ha sido una de las más difíciles" en el marco de los 11 años que Ubuntu Ferri viene agasajando a los más chicos. Costó mucho conseguir los elementos suficientes y necesarios para la festividad e, incluso, "muchas cosas las conseguimos a último momento".

Cada vez más cuesta arriba

Los motivos deben buscarse en las dificultades económicas y sociales que está soportando gran parte de la población, que ya no puede aportar ni colaborar como antes, aunque lo quisiera hacer. "Si todo sigue así, quizás el año próximo no celebraremos el Día del Niño porque está muy difícil. Como así también se me está poniendo muy difícil, cada día más, el hecho de dar el plato de comida que necesita mucha gente", indicó, con tristeza.

Aseguró que "todo está muy fulero y, en vez de mejorar, la situación empeora cada día. Lo buenos es que tenemos nuestro Salón de Usos Múltiples propio y eso nos permite seguir luchando".