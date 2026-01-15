Podrá ir a alentarlo: autorizaron a un niño a acompañar a su hermano en un torneo de fútbol en Chile

Por falta de acuerdo entre los padres, la Justicia falló a favor del niño que podrá acompañar a su hermano en el certamen internacional.

La Justicia autorizó a un niño para que viaje a acompañar a su hermano en un torneo de fútbol.

Una nueva medida judicial posibilitó la unión de dos hermanos en un torneo de fútbol . En las últimas horas, el fuero de Familia autorizó a una mujer a salir del país junto a su hijo menor de edad para acompañar al hermano del niño , que participará del certamen deportivo en Chile.

Esta salida fue habilitada por el organismo judicial de Bariloche exclusivamente con fines turísticos y por un plazo determinado , ya que en la causa se confirmó que no existió acuerdo entre los adultos responsables.

Esta decisión se estableció luego de que la madre solicitara una nueva fecha para el viaje, originalmente previsto con otro cronograma. En este caso, explicó que su otro hijo competirá de un torneo en el país vecino y que el niño viajará junto a la familia para acompañarlo y alentarlo durante el evento.

El permiso que recibió el niño para acompañar a su hermano

El permiso que recibió rige entre fines de enero y comienzo de febrero de 2026. Además, en la resolución aclararon que la autorización se limita estrictamente a ese período y que no incluye la posibilidad de radicación en el exterior. También, se notificará a la Dirección Nacional de Migraciones para que tome conocimiento de la medida.

En ese sentido, la Defensoría de Menores prestó su conformidad de manera excepcional, ya que consideró que el viaje tiene un carácter recreativo y una duración acotada. Entre los fundamentos, la jueza que intervino remarcó que "el acceso al esparcimiento y a las actividades sociales integra los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes, y que los desacuerdos entre personas adultas no pueden convertirse en un obstáculo para su ejercicio".

Este fallo se apoyó en el principio de oficiosidad que rige en los procesos de familia, que habilita a la Unidad Procesal a adoptar decisiones orientadas a la protección de los derechos de las personas menores de edad aun cuando no exista consenso entre las partes. Confirmaron que la resolución se estableció a los pocos días de que la madre actualizara el pedido.

La Justicia ordenó que se genere una copia certificada de la autorización para ser presentada al momento de concretar el viaje, así como la realización de las comunicaciones correspondientes a los organismos migratorios. Además, confirmaron que la madre será la única acompañante habilitada del niño en la salida del país.